Familjebehandlare med fokus på samspel för de yngsta barnen
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du förbättra levnadsvillkor för barn och unga och deras föräldrar i Järva? Välkommen till Järva - en stadsdel i framkant!
Välkommen till oss
Öppenvård Barn och unga 2 är en trivsam och utvecklingsinriktad öppenvårdsenhet som tillhandahåller behandlingsinsatser av hög kvalitet till barn, unga och deras familjer.
Vi erbjuder familjebehandling och nätverksmöten för barn, unga och deras föräldrar.
Nu söker vi en familjebehandlare som vill arbeta med samspelsbehandling för de yngsta barnen.
I Fokusteamet får du erfarna kollegor med engagemang för barn och ungdomar och deras familjer. Arbetsgruppen består främst av socionomer med olika typer av vidareutbildningar, såsom grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1). Målgruppen är barn och ungdomar 0-20 år och deras föräldrar.
Fokusteamet är ett familjebehandlarteam med möjlighet till mer intensiva behandlingsupplägg och tar också emot akuta familjebehandlingsuppdrag. Målgruppen är i huvudsak barn som utsatts för våld och omsorgssvikt, samspelsproblematik och relationskonflikter.
Vi erbjuder dig
Du kommer att få vara en del av en stor öppenvård som kännetecknas av trivsel, engagemang, hög kompetens och fokus på utveckling och ständiga förbättringar. I verksamheten finns mycket erfarenhet och kunskap och möjligheten till kollegialt lärande. Vi erbjuder dig en utvecklande och spännande roll i en tid av förändring.
Familjebehandlarna har extern handledning varannan vecka.
Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som familjebehandlare skapar du behandlingsupplägg som är anpassade efter barn, ungdomars och föräldrarnas behov. Familjebehandlingen läggs också upp utifrån bestämda förändringsmål.
Fokus för den här tjänsten är att tillsammans med en kollega bilda ett småbarnsteam. Teamet erbjuder samspelsbehandling för de yngsta barnen och utgör en kompetensbank kring samspel och anknytning. Det kan till exempel innebära att hålla i kortare utbildningar för kollegor kring samspel och anknytning.
I rollen ingår att även arbeta familjebehandlande i andra typer av uppdrag.
Du har ett tydligt barnperspektiv som genomsyrar ditt arbete och du lägger stor vikt vid att involvera barnen i behandlingen.
Familjens behov styr vidare hur du planerar och förlägger arbetet. Det innebär att arbetet kan behöva bedrivas på tider och platser som passar familjen.
I rollen ingår även att använda kunskapsbaserade metoder samt att sträva efter ständiga förbättringar och utvärdering av ditt arbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleexamen (minst kandidat) inom relevant fält som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
Genomförd vidareutbildning i grundläggande psykoterapi (steg 1), systemisk familjeterapiutbildning eller annan längre vidareutbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
Meriterande för tjänsten är:
Aktuell och dokumenterad utbildning i Marte Meo och erfarenhet av samspelsbehandling med de minsta barnen.
Aktuell och dokumenterad erfarenhet av systemiskt familjebehandlingsarbete kring barn och unga, gärna i kommunal öppenvård.
Aktuell och dokumenterad kunskap och erfarenhet av familjebehandling då det förekommit våld inom familjen.
Utbildning i Tryggare barn, Circle of Security och Tejping.
Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i komplexa behandlingsärenden. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar när situationen kräver det. Du har en dokumenterat god relationsskapande förmåga och samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du ser utveckling av arbetet som en naturlig del av rollen.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Vänta inte med din ansökan då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Öppenvård barn och unga Kontakt
Annika Funemyr, enhetschef annika.funemyr@stockholm.se 08-50801947 Jobbnummer
9668560