Familjebehandlare med fokus på förebyggande insatser
Hultsfreds kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Hultsfred Visa alla socialsekreterarjobb i Hultsfred
2026-07-08
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Hos oss på barn- och familj i Hultsfreds kommun är varje medarbetare en viktig del av helheten. Vi arbetar för att ge barn, unga och familjer rätt stöd i rätt tid och utvecklar ständigt våra verksamheter utifrån forskning, beprövad erfarenhet och invånarnas behov.
Vi har beviljats projektmedel för att stärka omställningen till den nya socialtjänstlagen och söker nu en familjebehandlare som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst.
1 plats(er).
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens socialtjänst. Du blir en del av en verksamhet där utveckling, samarbete, ett gott bemötande och barnet är i fokus. Vi erbjuder ett varierat och meningsfullt arbete tillsammans med engagerade kollegor som vill göra skillnad för barn och familjer i Hultsfreds kommun.
Du kommer att tillhöra öppenvården inom IFO Barn och Familj och ingå i ett engagerat team av familjebehandlare. Vi arbetar med stöd till barn, ungdomar och deras familjer genom både individuella insatser och strukturerade behandlingsprogram.
Den nya socialtjänstlagen innebär en ökad satsning på tidiga, tillgängliga och kunskapsbaserade insatser. Genom denna projektanställning får du en viktig roll i att utveckla vårt arbetssätt och skapa förutsättningar för fler familjer att få rätt stöd i rätt tid.
Dina nya arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta med insatser utan individuell behovsprövning (IUB) och tillhörande dokumentation. Vid behov kan du även få uppdrag från socialsekreterare.
Arbetet innebär bland annat att:
planera, genomföra och dokumentera IUB-insatser
ge stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer på uppdrag från socialsekreterare
samverka med socialsekreterare och övriga professioner
bidra till utvecklingen av verksamhetens arbetssätt utifrån den nya socialtjänstlagen
medverka till att verksamheten erbjuder tidiga, tillgängliga och kunskapsbaserade insatserPubliceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inom ett för uppdraget relevant område, exempelvis socionom, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer
god dokumentationsförmåga och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
god datorvana
B-körkort med manuell växellåda
Meriterande
Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av någon eller flera av följande metoder:
Signs of Safety
PYC (Parenting Young Children)
Repulse
Tryggare Barn
Motiverande samtal (MI)
Functional Family Therapy (FFT)
eller annan evidensbaserad metod för arbete med barn, unga och familjer.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för förändringsarbete med barn och familjer. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och ser möjligheter i utvecklingsarbete och förändring.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om oss som din nya arbetsgivare och rekryteringsprocessen
Som medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida https://www.jobbaihultsfred.se/formaner/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Vill du ha mer information om hur du söker jobb hos oss eller om du har skyddad identitet kan du läsa mer här https//www.jobbaihultsfred.se/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Hultsfreds kommun utför bakgrundskontroller vid all anställning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Tillträde under hösten 2026 enligt överenskommelse. , upphör: 2027-12-31 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336084". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hultsfreds Kommun
(org.nr 212000-0712)
577 26 HULTSFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hultsfreds kommun, IFO Kontakt
Sektionschef IFO barn och familj
Sandra Elmér sandra.elmer2@hultsfred.se Jobbnummer
9997286