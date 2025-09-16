Familjebehandlare med fokus på förebyggande arbete riktat till barn 0-6 år
2025-09-16
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder. Enheten för stöd och behandling, som bedriver socialförvaltningens öppenvård riktad till barn och familj, söker nu en familjebehandlare till vårt erfarna team. Arbetsgruppen består idag av nio familjebehandlare och en enhetschef.
Utöver biståndsbedömda insatser ansvarar vi för förebyggande föräldrastöd genom öppna insatser. Inom verksamheten bedriver vi även föräldrastödsgrupper, familjerådgivning och handlägger ungdomstjänst. Vi är dessutom en del av kommunens familjecentral, där vi tillhandahåller föräldrastödjande insatser i nära samverkan med våra samarbetspartners.
Vårt arbete vilar på systemteori, anknytningsteori och utvecklingspsykologi med ett salutogent förhållningssätt. Vi ser resurser och relationer som bärande delar i förändringsarbete, och vi arbetar alltid med ambitionen att tillvarata familjers egna krafter och nätverk för att skapa hålbara lösningar.
Ditt nya jobb
Genom den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1 juli i år, utökas möjligheterna att arbeta förebyggande. När vi nu förstärker vårt team är det med fokus på förebyggande arbete riktat till barn 0-6 år och deras familjer.
I Sverige visar forskning att hembesök i samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård kan ha positiva effekter för barns hälsa och utveckling. Med start hösten 2025 kommer familjecentralen i Österåkers kommun att inleda ett arbete med gemensamma hembesök, där du blir den som representerar socialtjänsten i nära samarbete med BVC och BMM.
På familjecentralen kommer du, förutom att delta i hembesöksprogrammet och föräldrastödjande insatser, att samordna samarbetet mellan socialtjänsten och övriga aktörer: Barnavårdscentralen, Barnmorskemottagningen och Öppna förskolan.
Österåkers kommun har sedan ett år tillbaka ett skolsocialt team som arbetar förebyggande i nära samarbete med skolorna. Du blir deras motsvarighet, men med fokus på de yngre barnen, vilket innebär att du kommer ha kontakt med förskolor i kommunen för att ge råd och stöd i ärenden där pedagoger känner oro eller behov av konsultation.
Under 2026 kommer Österåkers kommun att införa modellen Backa Barnet. Du kommer att vara en del av implementeringen i rollen som föräldrastödjare för målgruppen familjer med barn 0-6 år.
Du kommer även att arbeta med biståndsbedömda insatser riktade till de yngre åldrarna.
En arbetsdag hos oss kan innehålla samtal med familjer i olika konstellationer. Samtalen sker främst i våra lokaler, men även i familjers hemmiljö eller som videosamtal. Arbetet omfattar ofta komplexa frågeställningar där flera aktörer är involverade. Det kräver därför både en god samarbetsförmåga och ett självständigt förhållningssätt.
Vi erbjuder grupphandledning med extern handledare, möjlighet till distansarbete två dagar i veckan, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som är utbildad socionom och som har flerårig erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, familjer och nätverk. Vi ser gärna att du har vidareutbildning i familjebehandling eller familjeterapi, och gärna grundläggande psykoterapiutbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av förebyggande arbete med barn och familjer i yngre åldrar samt utbildning i exempelvis ABC, Hela barn, Tryggare barn, COS-P, KOMET, PYC, eller arbete med hembesöksprogram.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och kan möta familjer med tydlighet, värme och respekt. Du behöver kunna arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor och externa aktörer. God självkännedom, ansvarstagande och en förmåga att skapa tillitsfulla relationer är centralt.
Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och bygga upp ett nytt arbetssätt som kan göra verklig skillnad för barn och familjer.
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Efter överenskommelse
Sista ansökningsdag
2025-09-19
Registrera din ansökan via knappen "Ansök".
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
http://www.osteraker.se
Enhetschef
Karin Ribbing karin.ribbing@osteraker.se 08-540 811 92 Jobbnummer
9512426