Familjebehandlare i Kungsholmens skolsociala team (SST) (vikariat)
2026-02-20
Välkommen till oss
Här får du möjlighet att arbeta med att bidra till att stärka närvaro, måluppfyllelse och mående i skolan för elever i årskurs F-9 med upprepad skolfrånvaro och som riskerar att inte uppnå målen i skolan.
Som familjebehandlare i vårt skolsociala team (SST) arbetar du i en samverkansmodell mellan skola och socialtjänst.
Tjänsten är ett vikariat och sträcker sig mellan 1 juni 2026 till 30 maj 2027.
Det skolsociala teamet ingår i området förebyggande och främjande, som är en del av socialtjänsten inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning. I området ingår även fältassistenter, familjebehandlare på föräldramottagning, socialsekreterare på mottagningsgrupp, två parklekar, en fritidsgård, två gruppledare och en områdeschef.
Vi erbjuder
När du börjar hos oss erbjuder vi dig en introduktion anpassad efter dina behov och förutsättningar. Arbetsplatsen är belägen i öppna nyrenoverade kontorslokaler på Fleminggatan 4, med kort promenadavstånd till T-centralen. Vi tillämpar flexibel arbetstid, sommararbetstid och friskvårdsbidrag.
Din roll
Som familjebehandlare i SST jobbar du både förebyggande och på uppdrag av socialtjänsten. Du genomför en fördjupad kartläggning kring eleven och arbetar systematiskt och kunskapsbaserat med att skapa förändring för eleven. Du har ett tydligt barnperspektiv som genomsyrar ditt arbete. Familjens behov styr hur du planerar och förlägger arbetet. Du arbetar självständigt och i nära samarbete med de andra professionerna i teamet och med skolan. Specialpedagog och psykolog arbetar parallellt med familjebehandlare med att stödja elev, vårdnadshavare och skola mot målet att eleven ska ha en fungerande skolsituation. Du förväntas också vara med och utveckla arbetet inom det skolsociala teamet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen och grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1-utbildning)
arbetat med målgruppen föräldrar, barn och ungdomar
god kännedom om socialtjänstens arbete med barn och ungdomar
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med:
barn och unga med problematisk skolfrånvaro
barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
erfarenhet av att arbetat preventivt
BBIC, Komet, ABC
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och följande personliga förmågor och färdigheter: Som familjebehandlare i SST är det av stor vikt att du kan arbeta drivande, transparent, självständigt och flexibelt. Tjänsten ställer höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar många kontakter med såväl interna som externa samverkanspartners samt de barn, ungdomar och familjer du jobbar med. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll och har en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Genom ditt engagemang skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter via individuella samtalskontakter eller i grupp.
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Ersättning
