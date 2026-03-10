Familjebehandlare I Bsft Till Placering- Och Resursenheten
2026-03-10
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med oss? Nu söker vi en en familjebehandlare i Kort strategisk familjeterapi (BSFT) till Placering- och resursenheten. Enheten består av familjebehandlare, familjerätt, placeringshandläggare, familjehemssekreterare, samordnare, gruppledare, förste socialsekreterare och enhetschef.
I Katrineholms kommun satsar vi på evidensbaserade metoder. Syftet med implementeringen av Kort strategisk familjeterapi (BSFT) är att förstärka stödet till familjer där det finns en eller flera ungdomar, upp till 18 år, som har ett normbrytande beteende. Behandlingen är 12-16 samtal på lika många veckor. I BSFT ligger fokus på att förändra familjens interaktioner för att kunna hantera nutida och framtida kriser. Hela familjen deltar i samtalen, inklusive syskon och andra viktiga nyckelpersoner. BSFT finns med i Socialstyrelsens kunskapsstöd som en metod som bör användas vid normbrytande beteende hos unga. Som familjebehandlare kommer du att arbeta nära övriga professioner på avdelningen och inom förvaltningen. Närheten mellan olika team och samarbete över enhetsgränser sätter individen i fokus och gör att du ofta arbetar tillsammans med andra i ett ärende.
Som medarbetare hos oss får du bland annat stöd genom Signs of Safety, tillgång till coach för reflektion och möjlighet till nära samverkan med korta beslutsvägar. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team i en mindre kommun med stora möjligheter. Våra medarbetare trivs, och genom vår aktiva trivselgrupp skapas allt från after work och firanden till vardagsglädje. Här finns humor, omtanke och en kultur där vi hjälper varandra - både i arbetet och utanför.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att planera och genomföra familjesamtal enligt BSFT-modellen. Arbetet sker i nära samarbete med kollegorna i teamet, gruppledare och på avdelningen barn och familj. Du är ansvarig familjebehandlare i varje familj men teamet finns med som stöd och trygghet i det vardagliga arbetet. Teamet har fortlöpande booster och/eller vidareutbildning två gånger per år. I all evidensbaserad behandling ingår kvalitetskontroll. Alla samtal filmas och handledningen är konkret och kontinuerlig, två timmar per vecka. Anställningen inkluderar en grundutbildning i Kort strategisk familjeterapi (BSFT).
Kvällsarbete och ensamarbete ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och som har tidigare arbetslivserfarenhet av psykosocialt förändringsarbete, gärna inom individ- och familjeomsorg. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket både i tal och skrift och även god kunskap i det engelska språket då delar av utbildningen sker på engelska. B-körkort krävs då du i arbetet kan behöva köra bil beroende på klientens situation. Det är meriterande om du har utbildning i Signs of safety, Barns behov i centrum (BBIC) eller evidensbaserade behandlingsmetoder.
Vi söker dig som vill utvecklas som behandlare och som är intresserad av ett evidensbaserat arbete och är öppen för feedback på det arbete du gör. Du är trygg, stabil och har självinsikt och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Din initiativförmåga är god och du är självgående och tar ett stort ansvar för att genomföra nya förslag och arbetssätt. Du uppnår önskat resultat och kan argumentera och förklara varför aktiviteterna bör genomföras. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Engagemang och delaktighet är något du skapar när du leder och motiverar andra för att uppnå gemensamma mål.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
