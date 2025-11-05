Familjebehandlare, förstärkt stöd till familjehem
2025-11-05
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Område jour- och familjehem samt korttidsvistelse är en del av Socialförvaltningens avdelning för socialt stöd.
Området är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser relaterade till barn och unga som är placerade samt stöd till jour- och familjehem samt adoptivföräldrar.
Område jour- och familjehem samt korttidsvistelse består av fyra enheter, av dessa enheter har en fokus på rekrytering, utbildning och förmedling av jour- och familjehem och en enhet har som fokus stöd och handledning till samma målgrupp samt till adoptivfamiljer. Inom de två enheterna ingår flera arbetsgrupper.
Tjänsten som utlyses är placerad inom enheten Stöd till familjehem och adoptivfamiljer.
Inom enheten ingår även Duvnäs Föräldrastöd, Mentorsfamiljer, stadens tolkning och handledning, förstärkt stöd samt Skolfam.
Vi söker nu en familjebehandlare som kan ge stöd till familjehem i hemmet men även på plats i våra lokaler samt digitalt. Huvuduppdraget är att handleda jour- och familjehem. Då stödinsatser till familjehemmen är under utveckling kan uppdraget dock komma att förändras något.
I arbetsuppgifterna ingår det även att arbeta med stöd till stadens jour- och familjehem efter kontorstid. Tillsammans med kollegor från området bemannar du stödtelefonen under kvällar och helger, enligt schema.
Vi erbjuder
En arbetsplats som är i ständig utveckling och där du ingår i en arbetsgrupp med lång erfarenhet av att ge stöd och handledning till både jour- och familjehem.
Vi erbjuder dig även:
• friskvårdsbidrag
• flexibel arbetstid
• vinter- och sommararbetstid
• möjlighet till semesterväxling
Din arbetsplats är belägen på Skånegatan, Södermalm, Stockholm.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en grundlig introduktion och attraktiva anställningsvillkor, tjänstepension, friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet till semesterväxling.
Din roll
Som familjebehandlare inom stödgruppen ingår du i en arbetsgrupp med fem familjebehandlare och en gruppledare. Du arbetar självständigt i varje familj och genomför delvis arbetet hemma hos familjehemmet. Fokus för stödet är familjehemsföräldrarna och deras behov av stöd. Uppdragsgivare är familjehemsvården i Stockholms stad.
Stödet till familjehemmen syftar till att stärka deras förutsättningar att ta hand om det placerade barnet och förebygga sammanbrott. Familjehemmen erbjuds handledning för att få en ökad förståelse för barnets situation och bakgrund samt dess behov av trygghet och stabilitet. Stöd ges även i de utmaningar som det tredelade föräldraskapet kan innebära. Handledning sker både individuellt och i grupp med såväl rekryterade hem som nätverkshem.
Familjehemmen som erbjuds stöd aktualiseras genom stadsdelarnas familjevård. Kontakten med handläggarna sker inför uppstart och vid avslut av stödinsatsen.
I arbetsuppgifterna ingår viss dokumentation, statistikuppföljning, utvecklings- och verksamhetsfrågor samt regelbunden extern handledning. Verksamheten har stöd av en administrativ assistent och leds av enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• Socionomexamen
• Minst tre års aktuell erfarenhet av arbete med familjehem
• Erfarenhet av familjebehandlingsarbete
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Familjeterapeutisk utbildning* Utbildning och kunskap kring traumamedveten omsorg/förhållningssätt
• Utbildning i Marte Meo/MAFI eller annan samspelsutbildning
• Handledarutbildning inom område för familjehem
• Utbildning i att handleda grupper
Vi ser gärna att du som söker har förmåga att självständigt och strukturerat kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete. Som person är du lugn och stabil och du är trygg i din yrkesroll samt i mötet med människor.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Du värdesätter samarbete med kollegor och har förmåga att skapa tillitsfulla relationer till de familjer du träffar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
I samband med anställning ombeds du redovisa utdrag från polisens belastningsregister.
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och att du vill bli en av oss! Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
