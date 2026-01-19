Familjebehandlare Familjevåldsgruppen, Huddinge kommun
2026-01-19
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Om arbetsplatsen
Öppenvårdsenheten Familj ingår i barn - och ungdomssektionen som har en sammanhållen organisation och ett helhetsansvar för förebyggande arbete, utredning, samt biståndsbedömda insatser för barn, ungdomar, och familjer. Totalt arbetar ca 240 medarbetare på sektionen.
Öppenvårdsenheten Familj arbetar främst med biståndsbedömda insatser och har i uppdrag att ge stöd och behandling till föräldrar och deras barn samt till vuxna våldsutövare och våldsutsatta. I linje med den nya socialtjänstlagen pågår ett arbete med att utöka antalet behandlingsinsatser som erbjuds utan biståndsbeslut.
Utifrån uppdragens karaktär är enheten indelad i tre grupper med olika inriktning. "Familjevåldsgruppen" arbetar med ärenden där det förekommit våld inom familjen, "Familjebehandlingsgruppen" arbetar med olika typer av familjebehandlande insatser samt nätverksarbete och "Relationsvåldsgruppen" har fokus på vuxna våldsutsatta och våldsutövande. Sammanlagt arbetar 20 behandlare på enheten och arbetet leds av 2 gruppledare och 1 enhetschef.
Vi finns i lokaler alldeles nära Flemingsberg centrum, och hit är det enkelt att ta sig med kollektivtrafik.
Om tjänsten som familjebehandlare / barnbehandlare i Familjevåldsgruppen
Ta chansen att söka denna unika, utmanande och spännande tjänst där du både får arbeta med barnets omsorgspersoner samt ha bearbetande behandlingsprocesser med barn och ungdomar. Du kommer att tillhöra en arbetsgrupp med lång erfarenhet och mycket hög kompetens.
En stor del av arbetet som behandlare i Familjevåldsgruppen är att inom ramen för en manualbaserad behandlingsinsats erbjuda våldsutsatta barn samt deras omsorgspersoner en femton veckor lång behandlingsinsats. Behandlarna i gruppen kan gå in i dessa ärenden i rollen som antingen familjebehandlare/föräldrabehandlare eller barnbehandlare. I ärendena arbetar utsedd barnbehandlare med att erbjuda barnet ett bearbetande och skuldavlastande sammanhang parallellt med att familjebehandlaren/föräldrabehandlaren arbetar beteendeförändrande med omsorgspersonerna. Behandlingsarbetet sker i ett nära och tätt samarbete föräldrabehandlare och barnbehandlare emellan.
Ytterligare en arbetsuppgift är att i rollen som barnbehandlare eller familjebehandlare/föräldrabehandlare erbjuda en tio veckor lång insats till barn som bevittnat våld mellan sina omsorgspersoner. Insatsen riktar sig till hela systemet, det vill säga barnet, den våldsutsatte samt den som utövat våldet.
Behandlarna har tillgång till barnrum som är utrustade med lek- och skapandematerial i syfte att barnet på sina villkor ska få hjälp att uttrycka och bearbeta svåra känslor och upplevelser.
Våra insatser till barn sker alltid parallellt med ett arbete med barnets omsorgspersoner.
I tjänsten ingår även att erbjuda tidsbegränsade familjebehandlande insatser utan föregående behovsprövning.
Varmt välkommen med din ansökan till en öppenvårdsenhet som präglas av mycket god stämning, ett tydligt barnperspektiv samt mycket engagerade, hjälpsamma och kompetenta kollegor!
Vem är du?
Kvalifikationskrav:
• Relevant akademisk utbildning för tjänsten som socionomexamen, beteendevetare eller psykolog.
• Grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare Steg 1)
Meriterande kompetenser:
• Goda kunskaper om våld samt våldets konsekvenser för samtliga i familjesystemet
• Erfarenhet som familjebehandlare inom socialtjänsten.
Erfarenhet av barnsamtal
Som person är du mycket samarbetsinriktad och uppskattar att arbeta tätt tillsammans med andra behandlare. Du tar stort ansvar för behandlingsprocessen inom given ram.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Andreas Karlsson: andreas.karlsson@huddinge.se
(mailto:andreas.karlsson@huddinge.se
)
Enligt avtal.
