Familjebehandlare - Gör skillnad i Burlövs kommun som satsar framåt!
2025-12-15
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Individ och familjeomsorg består av myndighetsutövning, familjebehandling, socialpsykiatri och service. Samverkan är en förutsättning för vårt arbete och en viktig del av vårt uppdrag. Gemensamt hittar vi individuella lösningar med fokus på det förebyggande. I vårt aktiva utvecklingsarbete förenklar vi för medborgare och medarbetare genom digitala lösningar.
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten så att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar?
Nu söker vi två vikarierande familjebehandlare som vill göra skillnad!
Som familjebehandlare får du en central roll i att stötta barn, ungdomar och deras familjer genom utmaningar i vardagen. Ditt arbete sker både i hemmet, i skolan och i våra trygga samtalsmiljöer, vilket gör varje dag varierad och meningsfull.
Du kommer att arbeta med psykosocialt behandlingsarbete, med familjen i fokus, i nära samarbete med barn och föräldrar. Du gör riktade insatser på uppdrag från enheten Barn och Familj, men också stödsamtal i linje med vår nya socialtjänstlag. Oavsett sammanhang jobbar du både självständigt och tillsammans med ett kompetent team som stöttar varandra och delar idéer.
Vi använder evidensbaserade metoder som KIBB, rePULSE och Marte-Meo, och du får möjlighet att anpassa dessa efter varje familjs unika behov. Vi värdesätter ditt professionella omdöme och uppmuntrar kreativitet i arbetet.
Vi erbjuder dig:
• En 100 % tjänst med främst dagtid, även kvällstjänstgöring ingår utifrån familjernas behov
• Kompetensutveckling genom extern handledning och relevanta utbildningar
• En arbetsplats med fokus på utveckling, inkluderande klimat och hållbarhet
• Förmåner som friskvårdspeng, semesterväxling och flexibla arbetstider
Du är socionom eller har en likvärdig högskoleutbildning med erfarenhet av behandlingsarbete, gärna med barn, ungdomar och deras familjer. Du har ett starkt medborgsfokus och att arbeta brett inom åldersspannet 0-20 år samt ser värdet i att använda din fulla kompetens.
Vi ser gärna att du har utbildning i metoder som KIBB, rePULSE, Marte-Meo eller KSL, och att du har god kunskap om anknytningsteorier och samspelsobservationer. Utbildning i föräldrastödsprogram så som ABC och KOMET är meriterande. Har du även arbetat med missbruk och beroende och inom kommunal socialtjänst så är det ett plus.
Viktigast av allt är ditt engagemang och hjärta för relationsskapande arbete. Du möter familjer med öppenhet, respekt och mod på riktigt. Du är prestigelös, lösningsfokuserad och samarbetar lätt i team. Du har en god förmåga att uttrycka väl i tal och skrift.
Vill du göra skillnad tillsammans med oss?
Vi vet att rätt person kan göra enorm skillnad i barns och familjers liv. Känner du att detta är du? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Urval till intervjuer sker löpande.
Intervjutider är planerade till 8 och 9 januari.
