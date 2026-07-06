Familjebehandlare - Familjeenheten Ling
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-07-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser i Uppsala
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Är du intresserad av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer? Vill du ge råd och stöd till familjer genom uppsökande och förebyggande arbete? Då kan det här vara jobbet för dig!
Familjeenhet Ling är en av tre familjeenheter i Uppsala kommun. Arbetsgruppen består av 17 familjebehandlare samt en enhetschef. Du som blir vår kollega kommer till en engagerad arbetsgrupp som tillsammans vill vara det bästa stödet för att stärka familjer. Du möts av kollegialt stöd och arbete i team men också möjlighet att arbeta självständigt.
Vi på familjeenheten vänder oss till barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Rollen som familjebehandlare bjuder på stor variation. Du arbetar både på kontor, hemma hos familjer och möter familjer i olika forum i området. Du samverkar med olika aktörer i samhället, till exempel skola och mödra- och barnhälsovård. På Familjeenheten får du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll över tid.
Att arbeta hos oss innebär bland annat:
Flexibel arbetstid som kan bidra till trivsel på jobbet och en balans mellan arbete och privatliv.
Möjlighet till kompetensutveckling oavsett var du jobbar i kommunen.
3 000 kronor i friskvårdsbidrag varje år.
Möjlighet att växla en del av din bruttolön mot pensionssparande eller att hyra it-utrustning, kontorsmöbler eller en cykel.
Tillgång till aktiviteter som fotokurs, körsång, joggingturer och mycket mer genom personalföreningen PULS.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som familjebehandlare kommer du att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer utifrån egenansökningar och biståndsbeslut samt med råd och stöd till familjer genom uppsökande och förebyggande arbete. Du kommer att arbeta med barnsäkert och i familjecentraler. Detta sker i samverkan mellan kommun och region.
För att vi som familjeenhet ska kunna vara det bästa stödet för barn och unga och deras familjer arbetar vi med ett flertal olika metoder och stödinsatser som passar just den aktuella situationen. Vi arbetar fokuserat med tidiga insatser och förebyggande arbete och erbjuder flera olika föräldrautbildningar och föräldragrupper såsom exempelvis COPE, ABC, FöS och spädbarnsgrupper. För dig som familjebehandlare innebär det att du får metodtid och fortbildning samt extern handledning. Vi önskar att du vill bidra till utvecklingen av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten, exempelvis beteendevetare. För att lyckas i denna tjänst har du tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Det är meriterande med utbildning inom:
Signs of safety,
Våld i nära relation
Systemteori
Grundläggande psykoterapi, steg 1.
I din roll har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Maria Stillesjö, enhetschef, 018-727 55 57.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Anna-Maria Stillesjö +46187275557 Jobbnummer
9994030