Familjärt företag erbjuder CNC-tjänst i Sunne

Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sunne
2026-03-27


Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Sunne, Munkfors, Kil, Torsby, Hagfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Sunne, Munkfors, Kil, Torsby, Hagfors eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
Om tjänsten
På Bråruds i Sunne arbetar man med styckproduktion och CAM-beredning. Här är kraven på personlighet minst lika viktiga som dina yrkeserfarenheter. Då nuvarande operatör tagit klivet upp på kontoret söker man nu ytterligare en medarbetare till i första hand en mindre Mazak med drivna verktyg. Här finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som gillar teknik och har lätt för programmering.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att operera en mindre Mazak med drivna verktyg. Detta är styckproduktion och det är daglig programmering. Enklare programmering gör du direkt på skärmen i Mazatrol och mer komplicerade former programmeras i dator med GibbsCAM.

Vi söker dig som

Har erfarenhet av CNC och verkstadsvana
Är positiv och gillar lagarbete
Behärskar ritningsläsning, dialogprogrammering (Mazatrol) och kan eller vill lära dig GibbsCAM.

Bli en del av IndustriSupport

Detta är en direktrekrytering, där Industrisupport sköter rekryteringen, men du får anställning direkt av Bråruds Mekaniska AB. Frågor besvaras av Industrisupport och nedanstående rekryterare. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ordnar så du får komma och träffa arbetsgivaren innan du bestämmer dig. Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Industri Support Värmland AB (org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta)
671 34  ARVIKA

Arbetsplats
Bråruds Mekaniska AB

Kontakt
Berndt Levin
berndt.levin@industrisupport.com
070-190 73 66

Jobbnummer
9825247

Prenumerera på jobb från Industri Support Värmland AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Industri Support Värmland AB: