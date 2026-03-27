Familjärt företag erbjuder CNC-tjänst i Sunne
Industri Support Värmland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Sunne
2026-03-27
Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Sunne
Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
På Bråruds i Sunne arbetar man med styckproduktion och CAM-beredning. Här är kraven på personlighet minst lika viktiga som dina yrkeserfarenheter. Då nuvarande operatör tagit klivet upp på kontoret söker man nu ytterligare en medarbetare till i första hand en mindre Mazak med drivna verktyg. Här finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som gillar teknik och har lätt för programmering. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att operera en mindre Mazak med drivna verktyg. Detta är styckproduktion och det är daglig programmering. Enklare programmering gör du direkt på skärmen i Mazatrol och mer komplicerade former programmeras i dator med GibbsCAM.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av CNC och verkstadsvana
Är positiv och gillar lagarbete
Behärskar ritningsläsning, dialogprogrammering (Mazatrol) och kan eller vill lära dig GibbsCAM.
Bli en del av IndustriSupport
Detta är en direktrekrytering, där Industrisupport sköter rekryteringen, men du får anställning direkt av Bråruds Mekaniska AB. Frågor besvaras av Industrisupport och nedanstående rekryterare. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ordnar så du får komma och träffa arbetsgivaren innan du bestämmer dig. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
Bråruds Mekaniska AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9825247