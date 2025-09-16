Falu vårdcentral söker sjuksköterska till ett BVC-uppdrag
2025-09-16
Vem söker vi?
Vi söker dig som är barnsjuksköterska eller distriktssköterska med stor vilja att arbeta inom BVC.
Du har tidigare erfarenhet från BVC med viktigast för oss är att du verkligen vill arbeta inom BVC.
Möjligen arbetar du idag som skolsköterska, barnsjuksköterska från neonatal eller liknande? Erfarenhet från sjuksköterskearbete med barn är ett krav. Kunskap i systemet takecare är meriterande.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och inte rädd att ta egna initiativ och eget ansvar gällande ditt arbete, kunder och verksamheten. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är van att själv strukturera ditt arbete. Samtidigt värdesätter vi en god samarbetsförmåga, där du arbetar för ditt team och mottagning.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en deltid tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Rikard Andersson via rikard.andersson@primavard.se
alternativt via telefon på 023-3816996.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Falu Vårdcentral har ett humanvetenskapligt perspektiv där idén om allas lika värde gäller utan reservationer. All vår verksamhet utgår från ett patientperspektiv och frågan: Vad är bäst för patienten? Vi har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot såväl patienter som våra medarbetare och samarbetspartner. Vårt ansvar är att se och särskilt uppmärksamma patientgrupper med svaga röster, till exempel barn och personer med psykiska eller fysiska funktionshinder. Som medarbetare på Falu vårdcentral får du ta ett stort eget ansvar. Det ger dig möjligheter att både utvecklas och att utveckla vården.
Falu vårdcentral ingår i Hälsoval Dalarna.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
