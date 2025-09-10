Falu tingsrätt söker ordningsvakt med admin. uppgifter, en el. flera
Sveriges Domstolar, Falu tingsrätt / Väktarjobb / Falun Visa alla väktarjobb i Falun
2025-09-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Falu tingsrätt i Falun
Domstolarna i Falun
Domstolarna i Falun består av Falu Tingsrätt och Förvaltningsrätten i Falun. Tillsammans är vi ca 110 personer som arbetar i huset. Vi söker nu en eller flera ordningsvakter med intresse för administration och IT.
Tjänstens innehåll
Arbetet som ordningsvakt hos oss innebär att ta emot våra besökare och ge dem god service, upprätthålla ordning och säkerhet, samt sköta administrativa och tekniska uppgifter. De första som våra besökare möter är våra ordningsvakter så det är viktigt med ett trevligt och professionellt uppträdande som skapar lugn och inger förtroende.
Ordningsvakterna har hela domstolsbyggnaden som sitt arbetsområde. En del av tjänsten är att möta våra besökare och bemanna säkerhetskontrollen samt upprätthålla den allmänna ordningen i våra allmänna utrymmen samt salar. Att arbeta som ordningsvakt på Falu tingsrätt innebär att man ska ha god simultanförmåga, initiativförmåga, stresstålighet, och att ha ett situationsanpassat uppträdande. Övriga arbetsuppgifter är administration, IT, teknik, allmänna kontorsgöromål, samt enklare vaktmästarsysslor. Administrationen kan bestå av utlämnande av allmänna handlingar, expediering av mål, hantera mail och telefon, arkivfrågor, med mera. I teknikdelen handlar det om att ansvara för larm, passersystem, IT-frågor, teknik i förhandlingssalar, service och support avseende datorer och annan teknik.
Tjänsten är omväxlande där du snabbt kan behöva byta fokus och arbetsuppgifterna utförs under eget ansvar. Du kommer dagligen ha interna och externa kontakter med bl.a. allmänhet, parter, personal på egna och andra domstolar. Vi erbjuder ett omväxlande uppdrag tillsammans med tre andra kollegor. Arbetet kan ibland vara fysiskt ansträngande.
Då en stor del av arbetsuppgifterna är administration och IT måste du som söker tycka att sådant är roligt om tjänsten ska upplevas som intressant och meningsfull över tid.
Det är inget krav att du har ett ordningsvaktsförordnande idag. Är du intresserad av både ordningshållning och administration kommer arbetsgivaren för rätt sökande att stå för utbildningen till ordningsvakt. Läs gärna mer om på polisens hemsida gällande grundutbildningen för ordningsvakter. Det är ett krav för anställningen att ordningsvaktsutbildningen genomförs med godkänt resultat.
Vad vi söker
Vi söker dig med följande bakgrund, erfarenhet och kompetenser:- Ska ha avslutade gymnasiestudier.- Ska ha data- och IT-kunskaper.- Ska ha erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.- Ska behärska svenska i tal och skrift.- Erfarenhet från liknande uppdrag eller domstol är meriterande.- Ordningsvaktsförordnande är meriterande.- Kunskaper i andra språk än svenska är meriterande.- Kunna arbeta självständigt och ta egna beslut.-Kunna samarbeta konstruktivt i grupp.- Kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt och snabbt byta fokus.- Intresse för teknik och administration.- Intresse för vaktmästaruppdrag och allmänna kontorsgöromål.- Lösningsfokuserat förhållningssätt i tjänstens alla delar.- Representativt och förtroendeingivande bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Frågor och tillträde
Vid frågor om tjänsten se kontaktuppgifter längre ner i annonsen.
Tillträde 1 december 2025 eller efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning i sex månader.
Inkomna ansökningar läses löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Falu tingsrätt Kontakt
Administrativ chef
Per Carlsson per.m.carlsson@dom.se 023-48238 Jobbnummer
9502394