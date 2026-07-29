Fälttekniker till Liebherr i Stockholmsområdet
Svensk Autorekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-07-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
, Solna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vill du bli en del av ett internationellt välkänt bolag med passion för teknik, kvalitet och kund? Är du själv en tekniskt kunnig person som gillar att arbeta ute på fält? Då har du just nu möjligheten att bli Liebherrs nya fälttekniker till Stockholmsområdet.
Som fälttekniker kommer du att arbeta med service och reparationer på entreprenadmaskiner. Du arbetar med allt ifrån akuta reparationer, förebyggande underhåll till större reparationer som utförs på plats hos våra kunder. Du kommer ha daglig kontakt med kollegor och kunder. Som fälttekniker är du vårt ansikte utåt och en del av Liebherrs varumärke. Du utgår från ditt hem med egen servicebil.
Din Profil
Vi söker dig som är tekniskt lagd och har ett intresse för maskiner och teknik. Du har erfarenhet av tyngre fordon och vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat som servicetekniker av entreprenadmaskiner, skogsmaskiner eller lantbruksmaskiner. Har du också kännedom om hydraulik och fordonselektronik är detta högt meriterande. Vidare har du god datorvana, goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift. Du innehar B-körkort och det är meriterande om du även har C-körkort.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet där vi värdesätter att du är självständig, serviceinriktad och en god problemlösare. Vi ser också att du är lugn och har ett förtroendeingivande uppträdande då kunden står i fokus.Om företaget
Liebherr är ett familjeägt teknikföretag som inte bara är en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner, utan som också erbjuder högkvalitativa och användarorienterade produkter och tjänster inom många andra områden. Koncernen sysselsätter nästan 50 000 personer i mer än 140 företag på alla kontinenter.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor om tjänsten och processen besvaras av rekryterare Teo Sandahl på Teo.sandahl@autorekrytering.se
. Varmt välkommen med din ansökan!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Liebherr Kontakt
Teo Sandahl teo.sandahl@autorekrytering.se Jobbnummer
10014673