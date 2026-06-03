Fälttekniker till forskningsstationen Wasa på Antarktis Dnr 2026-137
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2026-06-03
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Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Myndigheten ansvarar för långsiktig planering av forskning och forskningsinfrastruktur samt för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner i Arktis och Antarktis.
Myndighetens övergripande mål är att bidra till ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning genom samverkan, högkvalitativ forskningsinfrastruktur och internationella samarbeten.
Verksamheten omfattar bland annat Abisko naturvetenskapliga station, Kristineberg marina forskningsstation, isbrytaren Oden samt de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. Polarforskningssekretariatet har cirka 50 medarbetare och finns i Luleå, Abisko, Helsingborg och Fiskebäckskil.
Polarforskningssekretariatet söker nu en fälttekniker för expedition till Antarktis 2026/2027 till enheten för landbaserat forskningsstöd.
Enheten för landbaserat forskningsstöd
Enheten för landbaserat forskningsstöd ansvarar för att främja och samordna landbaserad polarforskning samt att stödja forskningsprojekt i fält. En central del av enhetens verksamhet är drift och utveckling av Abisko naturvetenskapliga station, som är en internationellt ledande forskningsplattform i Arktis.
Enheten ger stöd till forskare genom logi och fältboenden, stöd vid fältarbete, laboratorier, miljöövervakning och datahantering samt deltar i och samordnar nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Enheten ansvarar också för planering och genomförande av expeditioner till Antarktis. Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som fälttekniker arbetar du med varierande och praktiska arbetsuppgifter kopplade till forskningsverksamheten vid stationen. En central del av rollen är att ansvara för forskares säkerhet i fält samt att stödja och facilitera det dagliga forskningsarbetet.
Du arbetar nära stationstekniker och övrig personal med de arbetsuppgifter som förekommer inom verksamheten och bidrar till den dagliga driften av forskningsstationen.
Tjänsten omfattar även längre perioder i fält under enklare förläggningsförhållanden, vilket ställer krav på flexibilitet, uthållighet och förmåga att arbeta i krävande miljöer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
God förståelse för och erfarenhet av att facilitera forskning i fält
God förståelse för och vana av att arbeta med mätteknik i fält
Hög förmåga att lösa problem med begränsade resurser i utsatt miljö (snö, kyla)
Förmåga att planera för fältarbete och långa perioder i fält
Hög förmåga att färdas och leda grupper i svårnavigerad terräng (glaciär, alpina miljöer, utmanande väderförhållanden)
Vana av samt beredskap för att arbeta i extrema miljöer (Polarområden)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och förståelse
Har god hälsa och godkännes medicinskt enligt de kriterier som gäller för expeditionsdeltagare i av Polarforskningssekretariatet anordnade expeditioner.
Meriterande
Erfarenhet av tidigare arbete på Antarktis Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har en hög grad av flexibilitet, med förmåga att anpassa dig efter varierande arbetsbelastning och snabbt föränderliga förutsättningar. Du arbetar självständigt, är strukturerad och har ett organiserat och disciplinerat arbetssätt.
Du har en hög arbetsmoral, god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du ett gott professionellt omdöme, är lösningsorienterad och kan fatta välgrundade beslut även under press. Du behåller lugnet i krävande situationer och arbetar metodiskt även när tempot är högt. Tjänsten ställer även krav på god fysisk uthållighet, då arbete kan ske i utmanande klimatförhållanden och under perioder med enklare levnadsförhållanden.
Övrigt
Anställningen är en säsongsanställning under perioden 21 november 2026 till 13 februari 2027. Polarforskningssekretariatet står för resor till och från Antarktis.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv. Kontaktuppgifter för detta jobb
Information om tjänsten lämnas av enhetschef Margareta Johansson, mailto:margareta.johansson@polar.se
Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, telefon 072-554 72 17
Intresserad?
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan ska ha inkommit senast 15 juni.
Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring inför denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarforskningssekretariatet
(org.nr 202100-4060)
Box 50003 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polarforskningssekretariatet Jobbnummer
9946381