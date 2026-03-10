Fälttekniker inom järnväg till Geomatikk
Maxkompetens Sverige AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2026-03-10
Säkerhet, ansvar och teknik i fokus! Har du tidigare arbetat ute i fält inom järnvägsmiljö - exempelvis med spårarbete, tekniskt underhåll eller säkerhetsrelaterade uppgifter? Har du god kunskap om järnvägssäkerhet och regelverket kring arbete i och kring spårområden? Då är du den vi söker! Vi letar efter dig som redan har dessa kompetenser och vill ta nästa steg i en roll där du gör skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som fälttekniker hos Geomatikk får du ett självständigt och ansvarsfullt arbete ute i fält, där du med hjälp av modern teknik skyddar samhällets nedgrävda infrastruktur.
Ditt uppdrag: Skydda nedgrävd infrastruktur! Varje dag pågår markarbeten över hela Sverige - och varje dag riskerar viktiga ledningar för el, fiber och vatten att skadas. Skador som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsfunktioner, företag och kritiska tjänster. Geomatikk arbetar för att skydda denna viktiga infrastruktur som får samhället att fungera.
Som fälttekniker hos Geomatikk har du en viktig roll i att förebygga dessa störningar, både längs med järnvägen, vägar och övriga platser där markarbeten utförs. Med hjälp av moderna mätinstrument lokaliserar och markerar du exakt var de nedgrävda kablarna ligger - så att markarbeten kan utföras säkert utan att skada infrastrukturen.
Rollen innebär stort personligt ansvar och mycket frisk luft! Du spenderar arbetsdagen ute i fält med bilen som ditt rullande kontor. Dina dagar varierar, men gemensamt är att du rör dig mellan olika platser och bidrar med din kompetens och ditt säkerhetstänk. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och gillar att ta eget ansvar.
Du kommer att:
• Lokalisera, markera och mäta in kablar med avancerad mätteknik både längs med järnvägen, vägar och övriga platser där markarbeten utförs
• Förebygga kabelskador
• Ha kontakt med kunder och entreprenörer på fältetProfil
Vi söker dig med erfarenhet från arbete i järnvägsmiljö och god förståelse för de säkerhetskrav som gäller. För att vara aktuell har du som söker:
Tidigare erfarenhet av arbete ute i fält i järnvägsmiljö, exempelvis spårarbete, tekniskt underhåll eller säkerhetsrelaterade uppgifter.
Kunskap om järnvägssäkerhet och regelverket kring spårarbete
Utbildning och erfarenhet som SoS-ledare, SoS-planerare eller TSM
Tekniskt sinne och förmåga att läsa kartor och teknisk dokumentation
God orienteringsförmåga och ett starkt säkerhetstänk
Serviceinriktat tänk samt god och tydlig kommunikationsförmåga
B-körkort och gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet inom järnvägsunderhåll eller anläggningsarbete
Engelska språkkunskaper
Vi erbjuder dig
På Geomatikk får du:
Meningsfullt arbete: Bidra till ett säkrare samhälle genom att skydda kritisk infrastruktur
Gedigen utbildning: Omfattande internutbildning och mentorskap från erfarna kollegor
Karriärmöjligheter: Tydliga utvecklingsvägar i en snabbväxande organisation
Modern utrustning: Servicebil, dator, mobil och avancerade mätinstrument
Trygg anställning: Fast anställning hos Sveriges ledande företag inom ledningsanvisning
Kollegialt klimat: Bli en del av ett engagerat team med stark sammanhållning
Frihet under ansvar: Självständigt arbete i varierande miljöer
Övrig information
Placeringsort: Stockholm med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Då Geomatikks kunder bedriver säkerhetsskyddad verksamhet, behöver du som söker tjänsten genomgå en säkerhetsprövning. Den består av en registerkontroll och en särskild intervju, och görs i samband med eller efter din anställningsintervju. Du behöver själv ge ditt samtycke för att vi ska kunna genomföra prövningen. Anställning kan endast ske efter slutförd och godkänd säkerhetsprövning.
Tjänsten kräver också att du genomgår en hälsokontroll, enligt kundkrav och de arbetsuppgifter som ingår. Anställning kan bara ske om både säkerhetsprövningen och hälsokontrollen är godkända.
Geomatikk har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Jonna Alm på telefon 073 540 59 50.
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
På Geomatikk arbetar vi varje dag för att skydda den viktiga infrastrukturen som får samhället att fungera. Med lokal närvaro i hela landet och tusentals ärenden varje dag ser vi till att ledningar inte skadas vid markarbeten. Vi arbetar proaktivt, effektivt och med ett tydligt mål: att säkerställa en störningsfri infrastruktur för ett väl fungerande samhälle.
Vi är ett företag i stark tillväxt som kan erbjuda en spännande och föränderlig arbetsplats. Vi har på kort tid gått från några få till ca 250 medarbetare och blivit den ledande aktören i Sverige. Geomatikk Sverige ingår i den norska Geomatikk-gruppen. Ersättning
