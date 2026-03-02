Fälttekniker inom automation med hela världen som arbetsplats
2026-03-02
WorkNordic söker nu efter Fälttekniker för jobb i internationell miljö.Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Bolaget konstruerar, utvecklar och tillverkar automationsutrustning. De är specialister inom automation och skapar högkvalitativa lösningar som effektiviserar kundernas produktion. Företaget är en del av en större industrikoncern och är världsledande inom sitt område. Nu satsar dem framåt och söker fler medarbetare som vill vara med på resan.
Om rollen:
Som Fältingenjör är du företagets ansikte utåt. Du arbetar större delen av din arbetstid hos bolagets kunder med installation, driftsättning, service, underhåll och förbättringar av maskinerna. Du kommer att jobba över hela världen där du är problemlösaren som skapar trygghet och bygger långsiktiga relationer. När du är hemma i Sverige är du en del av projektteamet och delar med dig av dina erfarenheter från fältarbetet.
Dina arbetsuppgifter:
• Installera och driftsätta maskiner hos kunder världen över*Stötta kunder i tekniska frågor och bidra till förbättringar
• Utföra planerat underhåll samt akut underhåll av maskinerna hos kund
• Resa internationellt och representera företaget med professionalism
• Vara en del av ett engagerat team och bidra med kunskap från fältet
Vem är du:
Du är flexibel, självgående och har ett genuint teknikintresse. Du trivs med att resa, möta människor och skapa goda kundrelationer. Du är en lagspelare som också kan ta egna initiativ och självständigt driva ditt arbete framåt. Ditt arbetssätt genomsyras av självständighet, engagemang och förmågan att se detaljer likaväl som helhet. Kvalifikationer
• God erfarenhet från maskinmontage, service, och underhållsarbete*God erfarenhet av PLC- och robotteknik
• Du talar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Du har en teknisk bakgrund, med utbildning eller med motsvarande arbetslivserfarenhet
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta med ett omväxlande och utvecklande arbete, med moderna maskiner i världsklass, i en internationell miljö med kompetenta kollegor som ställer upp för varandra!
Arbetsort:
Hela världen, med utgångspunkt från södra Sverige
Antal tjänster:
2
Uppstart:
Omgående, eller enligt ök
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.
Vi behandla ansökningar löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
