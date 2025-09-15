Fältsupporttekniker till Hydroware i Stockholmsregionen
Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hissar. Genom stark fokusering på energi- och resurseffektivisering tillsammans med hissens reskomfort är vi idag en ledande leverantör till hissföretagen. Hydroware är ett företag som tar stor hänsyn till en hållbar utveckling, och verkar för att hissbranschen i stort skall inta en inriktning som leder till mer modulära hissar med standardiserade gränssnitt. Cirkulär ekonomi är en ledstjärna för oss.
Idag är vi ca 200 medarbetare i gruppen. Vi har huvudkontor i Alvesta och finns även i Södertälje, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Italien. Våra kunder är både stora och små hissföretag och vår försäljning sker till drygt 50 länder runt om i världen. Vi omsätter ca 500 MSEK och har ambitioner att fortsätta vår historia av god tillväxt. För att säkerställa att vi även i framtiden har de bästa produkterna på marknaden satsar vi stora resurser på produktutveckling och att skapa morgondagens hissar.
Hydroware växer och i samband med att vi har lanserat produkterna HydroElite H2 och TractionElite H2 förstärker vi vårt Supportteam med en Fältsupporttekniker i Stockholmsregionen.
Inom fältsupport förenas flera spännande utmaningar i en och samma yrkesroll; kundbemötande i toppklass, tekniska utmaningar och ren problemlösning. I rollen kommer du vara vår expert och ansiktet utåt i Stockholmsregionen med fokus på vägleda i tekniska frågor, hjälpa till med felsökning kring våra produkter och medverka vid installation av nya produkter tillsammans med våra kunder. Som Fältsupporttekniker ger du framför allt support vid besök ute hos kund, men även via telefon och mail. Du kommer framförallt ge support i området kring Stockholm, men support kan vid tillfälle ske hos kunder i ett större geografiskt område med tonvikt på Sverige och enstaka gånger utomlands.
Det supportteam som omger dig består av flera medarbetare, som alla har mångårig erfarenhet inom vår bransch. Vi ser kontinuerligt förbättringsarbete som en viktig del av verksamhetens kärna där vi hoppas att du vill vara med och bidra.
Du som söker
Vi hoppas att du som söker tjänsten ser en spännande utmaning och möjlighet i att få vara med i lanseringen av Hydrowares nya produkter som skapar nya möjligheter för våra kunder till snabba installationer och teknik i framkant inom uppkopplade hissar.
Vi ser också att du som söker har;
• 5 års relevant yrkeserfarenhet av hissystem och komponenter eller inom liknande verksamheter.
• Grundläggande el-utbildning på minst gymnasial nivå, eller motsvarande bedömd yrkeserfarenhet
• God förståelse inom områdena elektronik, hydraulik och mekanik.
• God teknisk förståelse, är teknikorienterad samt allmänt praktisk lagd och lösningsorienterad.
• B-körkort
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Kan du grundläggande tyska ser vi det som ett plus.
• Erfarenhet av moderniseringen av Hydroeliter är meriterande men inte nödvändigt
Vi ser att du som söker har ett genuint servicetänk och drivs av teknisk support och felsökning. Du trivs med kontinuerlig kundkontakt och har också ett stort intresse för teknik och lärande. Problemlösning är något som engagerar och sporrar dig till nya lösningar. Ingenting är omöjligt!
Som person är du flexibel, noggrann och lösningsfokuserad. Du är självständig samtidigt som du är samarbetsvillig och trivs i ett team där man arbetar nära varandra och gärna utbyter erfarenheter. Du arbetar proaktivt och har ett stort engagemang för både små och stora frågor. Vi hoppas att din förmåga och vilja att hela tiden lära nytt och arbeta med förbättringar leder oss till nya arbetssätt och en bättre leverans. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i rekryteringen.
Du kommer framförallt ge support i området kring Stockholm vilket gör att vi ser att du som söker tjänsten bor i Stockholm.Om företaget
Kundsupport och tillgänglighet är några av Hydrowares ledord. Hos oss är kunden alltid i fokus för vårt arbete med god service och en hållbar framtid med långsiktiga kundrelationer - We build for you!
På Hydroware får du en stimulerande arbetsroll på där vi alltid jobbar tillsammans. Vi växer och vi är teknikorienterade, så det finns goda möjligheter till utveckling för dig med höga ambitioner och rätt fokus. Vi är ett utvecklingsinriktat bolag som värnar om öppenhet, engagemang, ansvarstagande, och respekt. Vi erbjuder dig en intressant resa framåt där din kompetens och vilja blir en nyckelfaktor för vår framgång!
Anställning är en tillsvidareanställning på heltid. Du kommer tillhöra kontoret i Södertälje men utgå ifrån hemmet i Stockholm i samband med kundbesök. Du kommer få tillgång till servicebil. Tillträde enligt överenskommelse.
Kollektivavtal: Teknikavtalet - Unionen
Rekrytering kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer om oss, titta in på vår hemsida - www.hydroware.se
Se också gärna våra filmer om Hydroware:https://hydroware.se/hissforetag/ https://hydroware.se/the-hydroelite-experience/
Frågor?
Hör gärna av dig till oss!
Aftersales och Supportchef
Ola Jodenius
0472-451 35, ola.jodenius@hydroware.se Ersättning
