Fältservicetekniker till bolag i framkant!

Vi söker för kunds räkning en driven fältservicetekniker för att förstärka teamet. Du kommer att vara en nyckelperson i att leverera teknisk expertis och säkerställa smidig drift för kunder inom finans, handel och kontorsmiljöer.
OM TJÄNSTEN
Som Fältservicetekniker kommer du att arbeta ute på fält hos olika kunder och utföra varierande arbetsuppgifter. Rollen innebär installation, felsökning och reparation av diverse IT-utrustning, samt att hantera serviceärenden och incidenter. Du blir en viktig del av ett team som ständigt strävar efter att leverera högkvalitativa tekniska lösningar.
Du erbjuds
• En dynamisk roll med stor variation och möjlighet att arbeta med den senaste tekniken hos en bred kundbas.
• Möjlighet att utvecklas inom ett kompetent team och bidra till att lösa komplexa tekniska utmaningar.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att självständigt och i team utföra installation, felsökning och reparation av IT-utrustning hos kunder inom olika branscher, samt att hantera löpande service och incidenter i Stockholm med omnejd. DU kommer ha vår kunds kontor som utgångspunkt.
• Butiksinstallationer (Kassasystem, nätverk, servrar)
• Installation och felsökning av bankomater, PC och servrar
• Installation och felsökning av nätverkskomponenter (switchar, accesspunkter)
• Installation och felsökning av hårdvara och mjukvara såsom Microsoft Windows
• Utföra service, incidenter och IMAC hos kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet av installation, hårdvara, nätverk och kringutrustning
• God kunskap om Windows-miljöer
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Kommunikativ, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt
• Tekniskt intresse och praktisk förmåga
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
