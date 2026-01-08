Fältservicetekniker - flexibel deltidsroll i norra Norrland
2026-01-08
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Vill du jobba praktiskt med IT och teknik ute hos företag - vid sidan av eget företag, studier, eller pension? Nu söker vi en Fältservicetekniker för en flexibel timanställning i Kiruna med omnejd. Omfattningen är mellan 0-10% per månad (varierar över tid).
Det här är en perfekt roll för dig som vill hålla dig tekniskt aktiv och samtidigt ha stor frihet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Fältservicetekniker är du en viktig del av leveransen ute hos våra kunder. Du ansvarar för att utföra tekniska uppdrag på plats - från planerade installationer till felsökning och åtgärd av incidenter.
Arbetet sker främst självständigt ute hos kund, där du planerar och genomför uppdragen enligt givna instruktioner. Samtidigt har du alltid tillgång till stöd från kollegor, projektledning och servicedesk vid behov.
Uppdragen varierar i både omfattning och innehåll och kan exempelvis innebära:
• Nya butiks- eller kontorsinstallationer
• Utbyte och uppgradering av utrustning
• Felsökning vid driftstörningar
• Akuta insatser vid behov
Du arbetar med kunder inom handel, finans och kontorsmiljöer, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen:
• Installation och felsökning av kassasystem
• Butiksinstallationer (kassa, nätverk, servrar)
• Installation och felsökning av PC och servrar
• Installation och felsökning av nätverksutrustning (switchar, accesspunkter m.m.)
• Installation och felsökning av Microsoft Windows
• Installation, byte och felsökning av hårdvara
• Service, incidenthantering och IMAC-uppdrag
Vem är du?
För att vara aktuell för denna roll behöver du som söker ha en annan huvudsaklig sysselsättning, så som - eget företag, studier eller vara pensionär.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta självständigt ute hos företag. Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och serviceinriktad, med god förmåga att kommunicera och skapa förtroende i kunddialogen. Du arbetar strukturerat, är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta vid behov.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort och tillgång till egen bil, då arbetet innebär resor inom Kiruna med omnejd.
Om verksamheten
Poolia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och medlem i branschorganisationen Kompetensföretagen. Vi arbetar enligt kollektivavtal, vilket innebär trygga anställningsvillkor, försäkringar och pension för dig som konsult. Hos oss blir du en del av ett professionellt sammanhang där kvalitet, långsiktighet och goda relationer står i fokus.
