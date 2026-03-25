Fältservicemekaniker - Industriella Gasturbiner Till GKN Aerospace
Varje gång du flyger, nästan var som helst i världen, är det troligt att GKN Aerospace hjälper dig på vägen. Vår
teknologi och våra komponenter används i 90% av världens flygplan, i allt från små och stora passagerarflygplan,
affärsjets samt i världens mest avancerade stridsflygplan. Vi designar och tillverkar även innovativa komponenter till
rymdsystem. Vi utvecklas ständigt, banar väg för ny teknik och utmanar oss själva för att bli bättre i allt vi gör.
Vi söker drivna och passionerade medarbetare som vill göra en skillnad! Var med och påverka den hållbara
omvandlingen av flygindustrin och hitta en plats där din karriär tar fart i en värld av enorma möjligheter att lära och
utvecklas.
Tjänstebeskrivning
Vill du jobba i en global industri med stark tillväxt och världsledande motorteknologi? Trivs du med
att meka, lösa problem på plats hos kund och resa som en naturlig del av jobbet? Har du
dessutom erfarenhet av eller intresse för gasturbiner? Då kan du vara den vi söker!
Repair Solutions inom Industrial Gas Turbines i Trollhättan söker nu en Fältservicemekaniker som
vill bli en del av vårt växande team och arbeta med underhåll och service av industriella
gasturbiner, med särskilt fokus på våra LM1600-motorer.
Du blir en viktig del av vår organisation och representerar oss ute hos kund, både inom Sverige
och internationellt. Här väntar en tjänst med stor variation, tekniska utmaningar och möjlighet att
utvecklas inom avancerad motorteknik.
Som servicemekaniker kommer du att:
Utföra service och underhåll på industriella gasturbiner
• Både i verkstad i Trollhättan och ute hos kunder runt om i världen.
• Fältservice, felsökning och planerade översyner på kundens anläggning
• Mekaniskt arbete på motorer, delsystem och kringutrustning
• Diagnostik, inspektioner och dokumentation av motorstatus
• Vara GKN:s tekniska representant vid serviceuppdrag
• Delta i planering av service, kundmöten och statusgenomgångar
• Samverka med våra motortekniker och ingenjörer för att säkerställa kvalitet i leverans
Starka team är fundamentalt för att nå våra mål varpå du inom teamet bidrar både med din
kompetens, nyfikenhet samt teamkänsla för att skapa ett arbetsklimat med vinnande kultur. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet som mekaniker, servicetekniker eller liknande (ex. motorer, industri, fordon, flyg
eller marina system)
• God mekanisk förståelse och gillar att skruva och lösa problem
• Förmåga att arbeta självständigt ute hos kund
• God samarbetsförmåga och vilja att bidra till starka team
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av gasturbiner, flygmotorer eller roterande maskinutrustning
• Tidigare fältservicearbete
• Erfarenhet av arbete i komplexa industrimiljöer
Vi erbjuder:
• Möjligheten att arbeta med avancerad motorteknik i en global bransch
• Ett erfaret team som stöttar och delar kompetens
• Spännande arbetsdagar där ingen dag är den andra lik
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa Rekryteringskonsult Nathalie Stenman Nyberg tel 0707858413. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Torggatan 5 (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
GKN Aerospace Sweden AB Kontakt
Nathalie Stenman Nyberg nathalie.stenman@nearyou.se 0707-858413
