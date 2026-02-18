Fältsekreterare till Uppsökarenheten
Är du den som vill göra skillnad för dem som behöver det mest?
Vi söker nu två personer till ett längre vikariat som vill ingå i vårt team med fältsekreterare på Uppsökarenheten.
Vi utvecklar vår verksamhet och det finns därför goda chanser att dessa tjänster permanentas.
På Uppsökarenheten arbetar vi med förändringsarbete för personer som lever i akut hemlöshet. Vi arbetar uppsökande och möter individer som sover ute eller som riskerar att sova ute. Som fältsekreterare har du en viktig roll i det motiverande arbetet då du möter personer i utsatta situationer. Du kommer i mötet arbeta för att uppmuntra dessa individer att söka stöd i sin situation. Ditt arbete sker i tät samverkan med socialkontor och socialjour.
Som ett led i arbetet mot en långsiktig boendelösning finns övernattningsplatser i såväl kommunal regi som genom idéburen sektor. På Uppsökarenheten finns övernattningsplatser som beläggs genom biståndsbeslut av socialjouren och socialkontoren.
Verksamheten bedrivs både dag, kväll och helg, vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna arbetstider. Under kvällarna arbetar du alltid med en kollega där ni tillsammans är ute på Göteborgs gator och torg. I ditt arbete bedrivs även uppsökande arbete gentemot målgruppen EU-medborgare, vilket främst innebär att ni besöker otillåtna boplatser och informerar om vilket stöd som finns i staden riktat till målgruppen. Vid arbete dagtid sker det som vi kallar för länkningsarbete, då du som fältsekreterare stöttar de individer som sovit på övernattningsplats att komma vidare i sin nuvarande situation. Detta kan innebära kontakt med socialkontor, bokning och deltagande vid samverkansmöten, kontakt med vård samt stöd i kontakt med andra myndigheter. Arbetet innefattar även mer praktiska sysslor såsom servering av frukost samt iordningsställande av rum inför nästa övernattning. Social dokumentation är även en del av arbetet samt deltagande i mötesforum på enheten, i avdelningen och även stadenövergripande.
Du kommer att ingå i ett team som består av åtta fältsekreterare, en metodhandledare samt en enhetschef. I teamet ingår även fyra behandlingsassistenter som arbetar vaken natt inne på Uppsökarenheten där övernattningsplatserna finns. I verksamheten finns även en vaktmästare/lokalvårdare som har nära samarbete med teamet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvalifikationer
En grundförutsättning för tjänsten är att du har högskoleutbildning som socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Du behöver även ha B-körkort då det i tjänsten ingår nästan daglig bilkörning med bil/minibuss.
Då det ingår dokumentation i tjänsten behöver du ha goda kunskaper om social dokumentation.
Då tjänsten innefattar kommunikation i tal och skrift med myndigheter, medarbetare och de vi möter så behöver du ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Många individer som Uppsökarenheten möter har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol och/eller narkotika, detta ofta till följd av eller i kombination med psykisk ohälsa. Det är därför ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med personer i aktivt skadligt bruk eller beroende och/eller psykisk ohälsa, eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av arbete på socialkontor med myndighetsutövning är meriterande. Det är viktigt att ha kunskap om välfärdssystemet, socialtjänstlagen samt socialtjänstprocessen.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/gästens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du har god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget och agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du bidrar till ett bra samarbete med samverkansparter och visar förståelse för våra olika uppdrag. Du ser till helheten och våra gemensamma mål att stötta personer att komma ur hemlöshet och att hemlösheten i staden skall minska. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
