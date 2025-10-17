Fältsekreterare till Socialförvaltning Sydväst
2025-10-17
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Vill du vara med och stödja unga och bidra till att förbättra ungas levnadsvillkor? Vi söker nu två fältsekreterare till socialförvaltningen Sydväst. Här får du vara en del av ett kreativt team med hög kompetens och starkt engagemang, där dina idéer och initiativ blir viktiga.
Vi befinner vi oss på fler arenor där vi möter unga och arbetar för att skapa en trygg och stödjande miljö. Det socialt uppsökande arbetet syftar till att skapa kontakter och relationer till de unga som ingår i fältarbetets målgrupp. Som fältsekreterare söker du aktivt upp unga på deras egna mötesplatser. Det kan vara i offentliga miljöer så som i centrum, bostadsområden och parker där unga samlats, men kan även vara i mer organiserade barn- och ungdomsmiljöer som skola och fritidsverksamhet. Fältsekreterare behöver finnas på arenor där unga vistas och på de tider då unga befinner sig där. Det innebär att det uppsökande arbetet sker både dag- och kvällstid, vardagar och helger.
Genom att regelbundet vara i de miljöer unga är, möta och lära känna dem samt visa intresse för hur de har det, bygger du relationer till de unga på basis av respekt och tillit. Genom närvaro får du som fältsekreterare kunskap om områdets unga och deras levnadsvillkor. Det ger möjlighet att kunna identifiera sociala problemförhållanden samt finnas till hands när unga behöver en vuxenkontakt som kan möta, stötta och länka vidare för att möjliggöra ytterligare stöd från socialtjänsten eller andra hjälpinstanser. I tjänsten får du möjlighet att bedriva socialt förändringsarbete och jobba både på individ, grupp- och strukturell nivå. Du samverkar med andra viktiga aktörer, nätverk och potentiella resurser. I arbetet ingår även dokumentation, utvärdering och kunskapsproduktion.
Här finns också utrymme att tänka nytt och hitta lösningar som verkligen gör skillnad för unga i Sydväst. Du får stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka hur vi bäst arbetar för att möta ungdomarnas behov. I vår enhet värderar vi samarbete högt - vi tar ansvar för varandra och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat.
Vill du bidra och göra skillnad tillsammans med oss? Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Grundförutsättning för tjänsten är att du är utbildad socionom eller annan högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver även ha tidigare erfarenhet av att arbeta uppsökande mot målgruppen eller att du har motsvarande relevant erfarenhet inom området.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med fältarbete tidigare och även om du har erfarenhet av stödjande och motiverande samtal.
I rollen som fältsekreterare ställs stora krav på att du har god förmåga att samverka och samarbeta såväl internt som externt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Det är viktigt att du har förmåga att lyssna, samtala och positivt förstärka ungdomars egna förmågor till förändring och engagemang.
Du trivs i sociala sammanhang och har lätt för att ta kontakt med såväl unga som vuxna.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev, du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
