Fältsekreterare till Förebyggande teamet i Ronneby
2025-10-01
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publicering sdatum2025-10-01
Vill du vara med och skapa tryggare miljöer för ungdomar i Ronneby? Vi söker fältsekreterare till vårt förebyggande team!
Nu har du chansen att bli en nyckelperson i vårt arbete med att stötta och stärka ungdomar i Ronneby kommun. Som fältsekreterare arbetar du nära ungdomar i deras vardag på skolor, fritidsgårdar, gator och digitala plattformar och bidrar till att skapa positiva sammanhang och förebygga utanförskap.
Du blir en del av ett engagerat förebyggande team där samarbete, nytänkande och relationsskapande står i centrum. Vi erbjuder en arbetsmiljö med närvarande ledarskap, kompetenta kollegor och stora möjligheter att påverka och utvecklas.
Vad innebär rollen?
Som fältassistent arbetar du uppsökande och relationsskapande med ungdomar i åldern 13-17 år. Ditt uppdrag är att:
* Skapa kontakt och bygga förtroende med ungdomar i deras miljöer.
* Hålla ungdomssamtal och leda gruppträffar.
* Genomföra informationsinsatser i skolor och andra forum kring teman som alkohol, droger och kriminalitet.
* Samverka med polis, skola, fritid och andra aktörer inom ramen för SSPF.
* Delta i projekt som FIBU med läxhjälp, föreläsningar och sommarpraktik för ungdomar.
* Vara en aktiv del i utvecklingen av insatser utan behovsbedömning (IUB) enligt nya socialtjänstlagen.
* Arbeta kvällar och helger i ungdomsmiljöer där behovet finns.
Du tillhör enheten Råd och stöd familj, som har en gemensam KBT-inriktning och består av erfarna och vidareutbildade kollegor med stort engagemang.
Varför välja oss?
Du får vara med och utveckla en modern, tillgänglig och relationsbaserad socialtjänst där ungdomarnas behov står i centrum.
Du blir en del av ett kompetent och engagerat team som arbetar tillsammans för att göra verklig skillnad.
Du får goda möjligheter till kompetensutveckling både genom utbildning och praktiskt lärande i vardagen.
Du gör skillnad varje dag, i mötet med ungdomar och i samverkan med andra aktörer.
Du arbetar i framkant med digitala verktyg som taligenkänning och AI-stöd för att frigöra tid till det som är viktigast: relationen med ungdomarna.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
* Erfarenhet av fältarbete eller ungdomsarbete.
* Vidareutbildning inom MI, KBT, beroendeproblematik eller kriminalitet .
* Förmåga att skapa förtroende och bygga relationer med ungdomar.
* Trygghet i att arbeta i en mängd olika miljöer från klassrum till digitala plattformar.
* Initiativförmåga, prestigelöshet och nyfikenhet.
Du trivs med ett flexibelt arbete där uppdraget kan förändras utifrån aktuella samhällsbehov och du är inte rädd för att ta plats där det behövs.
Du ska ha körkort för bil.
Du behöver visa upp registerutdrag ur belastningsregister.
Välkommen med din ansökan tillsammans skapar vi trygghet och framtidstro för Ronnebys ungdomar!
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
