Fältsekreterare till enheten för öppenvård
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2026-07-20
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Fältgruppen är en del av Social- och arbetsmarknads förvaltningens enhet för Öppenvård. Vi arbetar förebyggande och uppsökande inom socialtjänsten i Mölndals stad, med ett systemiskt arbetssätt och fokus på barn och ungdomar.
Enheten för öppenvård består av 45 medarbetare, tre metodhandledare och tre chefer, och omfattar fyra familjebehandlarteam, närvaroteam, familjefridsteam, fältteam, umgängesverksamhet, Nätverkslaget, socialsekreterare hos polisen, två familjecentraler, och Mini Maria.
Vi söker nu två nya medarbetare för tillsvidareanställning. Välkommen att bli en del av vårt team!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Fältgruppen i Mölndals stad bedriver socialt förebyggande och uppsökande arbete bland ungdomar 10-18 år i riskzon. Vi fokuserar på att skapa relationer som motiverar och guidar ungdomar till stödinsatser utifrån individuella behov. Arbetet som fältsekreterare innefattar att kartlägga ungdomsfenomen och deras livssituationer på individuell, grupp- och strukturell nivå, med schemalagd arbetstid på dagtid och kvällar (ej helg).
Utöver uppsökande arbete på kvällstid lägger vi mycket arbetstid på stadens skolor i form av både skolfält och insatser i klassrum. Vi har under många år arbetat med lektionsmaterial i klassrum, både i högstadiet och nu även i mellanstadiet. Då detta utgör en stor del av arbetet söker vi någon som är bekväm i att hålla i lektionsmaterial och gruppsamtal.
Fältgruppen samarbetar tätt med skolor, fritidsgårdar, SSPF, myndigheter och andra aktörer som arbetar med barn och unga. Som fältsekreterare blir du en resurs och ett stöd för ungdomarna och får möjlighet att göra skillnad i deras liv. Vi söker någon som är kreativ i sitt sätt att nå ungdomar samt deras familjer för att tidigt kunna erbjuda vägledning och stöd.
Det är viktigt att du är bra på att bygga relationer till ungdomar och känner dig bekväm i att möta dem på deras arenor.
En stor del av vårt arbete består av att lyfta viktiga teman så som våld i ungas nära relationer, narkotika, alkohol och tobak och trygghet på nätet, det gör vi oftast genom föreläsningar riktade både till barn och ungdomar, samt viktiga vuxna och professionella. Det är därför bra om du är bekväm i att medverka i sådana sammanhang.
Du kan läsa mer om Fältgruppen arbete på vår Instagram:https://www.instagram.com/faltgruppenmolndal/Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som bedöms likvärdig. Vidareutbildning inom områden som berör barn och unga, projektledning och samhällsarbete är meriterande, liksom erfarenhet som fältsekreterare eller liknande roll. Intresse för uppsökande arbete på individ-, grupp- och strukturell nivå är en förutsättning.
Då vi jobbar i team är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och är flexibel utifrån gruppens behov. Det är också nödvändigt att du ibland kan jobba självständigt när arbetet kräver det. En god samarbetsförmåga är också viktigt då arbetet innebär många möten och samverkan med andra aktörer.
Du är öppen, lyhörd och ser vikten av det personliga mötet. Du trivs i barn- och ungdomsmiljöer och är trygg i nya situationer. Förmågan att ta egna initiativ och anpassa sig till olika situationer är central, liksom att omsätta teori till praktik. Förmåga att hantera konflikter och lågaffektivt bemötande är en viktig förutsättning för att klara jobbet.
Eftersom kontakten med målgruppen är frivillig, söker vi dig som kan bygga relationer och motivera ungdomar till kontakt. Du brinner för att skapa goda villkor för barn och unga. Arbetet kräver också att du kan uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift. Kunskap i andra språk är meriterande, och körkort är ett krav.
Vi värdesätter personliga egenskaper och tror att mångfald bidrar till en dynamisk och inkluderande arbetsplats. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare Vision
Maka Achalbedachvili maka.achalbedachvili@molndal.se +46313151028 Jobbnummer
10007522