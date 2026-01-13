Fältsekreterare Förebyggande enheten 0-20 år, Huddinge kommun
2026-01-13
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Som fältsekreterare tillhör du Förebyggarteamet som ingår i Förebyggande enheten 0-20 år inom socialförvaltningen. Du kommer att ingå i ett team av 10 fältsekreterare som jobbar uppsökande, förebyggande och samverkande i Huddinge kommun där Skogås, Vårby och Flemingsberg är några av de områden vi vänder oss till. Vår målgrupp är barn och ungdomar 10-20 år.
I enheten ingår även gruppverksamheten Fridlyst, föräldrarådgivare i samverkan med skolan samt kommunens familjecentraler.
Om arbetet
Som fältsekreterare jobbar du förebyggande, uppsökande och samverkande med barn och ungdomar 10-20 år och med deras föräldrar. Arbetsuppgifterna är varierande och sträcker sig från uppsökande arbete i offentliga miljöer; både dag och kvällstid samt helger, till strukturerade och förebyggande aktiviteter; i skolan med exempelvis gruppverksamhet, enskilda kontakter med ungdomar samt arbete i familjer, föreläsningar och riktade föräldragrupper som ABC-tonår.
Viktiga samarbetspartners är kommunens skolor, fritidsgårdar, polis, Mini Maria och socialtjänsten med flera. Vi samverkar även mycket inom enheten kring vårt förebyggande arbete.
Om dig
Vi söker dig med socionomexamen eller motsvarande akademisk examen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst och skola. Vi ser att du har kunskap och intresse av att arbeta utåtriktat med exempelvis grupper. Som fältsekreterare har du kunskap om barn och ungdomar, deras miljöer och levnadsförhållanden. Du har vana av samarbete både med kollegor och med andra samarbetspartners. Du har förmåga att skapa och underhålla goda relationer samt vara en bra vuxenförebild. Körkort är ett krav.
Varför Huddinge?
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Enhetschef Anette Stork Stjernström: anette.stork-stjernstrom@huddinge.se
