Fältsäljare YP Yrkesbutiker Södertälje

2026-03-09
YP Yrkesbutiker är en rikstäckande kedja inom Yrkeskläder och främst då Blåkläder. Vi förser våra kunder inom bygg, industri och service segmentet med arbetskläder, skor, handskar och profilprodukter. Vi erbjuder våra kunder ett val av inköpskanaler, såsom personlig webbshop eller köp direkt i våra butiker.
Vi står inför en spännande förändring - vår butik i Solna flyttar till Södertälje, och med det skapas en helt ny roll som Fältsäljare. Du får chansen att arbeta med ett litet, engagerat och glatt team, där vi tillsammans bygger butikens arbetssätt och driver försäljningen framåt. Är du engagerad och brinner du för att försäljning och skapa resultat. Då är detta din möjlighet att göra verklig skillnad!
Om rollen
Som Fältsäljare på YP kommer du främst att arbeta med prospektbearbetning och med befintliga kunder. Fokus ligger helhjärtat på hela säljprocessen från uppsökande till avtalshantering. Ditt mål är att ge våra kunder den absolut bästa upplevelsen! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Nykundsbearbetning
• Orderläggning
• Uppföljning
• Driva försäljning mot befintliga kunder
• Avtalsskrivningar och uppföljningar på dessa
• Vissa administrativa arbetsuppgifter ingår
Du utgår från butiken i Södertälje och blir en del av ett engagerat team där samarbete, stöd och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen.
Produktutbudet i butiken är yrkeskläder, skor, profilartiklar och övrig skyddsutrustning.
För att trivas i rollen som Fältsäljare är du en person som brinner för att ge en god service, älskar försäljning och är van att arbeta mot högt uppsatta mål. Du är en lagspelare som ser möjligheter där andra ser problem, och din höga energi smittar av sig på både kunder och kollegor. Du får energi av att skapa resultat och drivs av att hela tiden vilja lite mer.
Du är ansvarstagande, initiativrik och trivs i att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Som person är du ödmjuk, kommunikativ och trivs med ett stort kontaktnät. Du vill vara med och bidra, ta ansvar och bli en del av en spännande resa där du kan utvecklas tillsammans med verksamheten.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av att arbeta med försäljning inom B2B. Det är meriterande om du har arbetat i en liknande roll samt har branschvana och/eller kunskap gällande yrkeskläder och profilartiklar. För rollen krävs B-körkort och att du hanterar svenska och engelska i tal och skrift.
Vilka är YP Yrkesbutiker?
YP Yrkesbutiker är en rikstäckande kedja med hög tillväxt som idag består av 21 butiker i Sverige. Vårt mål är att vara den bästa leverantören av arbetskläder och personligt skydd på den lokala marknaden. Vi är alltid störst i stan på Blåkläder då vi har hela Blåkläders produktsortiment samt ett noggrant urval av andra leverantörer inom bland annat skor, handskar, PSU och profilartiklar.
Vi erbjuder en viktig roll i ett branschledande företag som befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas. Här får du en möjlighet att vara del av ett företag med ambitionen att leverera branschens bästa medarbetarupplevelse kombinerat med kundupplevelse.
Hos YP Yrkesbutiker får du vara en del av en stark gemenskap som sträcker sig över hela Sverige. Vi tror på att skapa en miljö där varje individ känner sig uppskattad och en del av ett sammanhang. Att främja hälsa och välbefinnande är viktigt för oss och erbjuder självklart både friskvårdsbidrag, kollektivavtal och ett personligt bonusupplägg. Att bygga starka relationer ser vi som en viktig del och uppskattar att göra aktiviteter tillsammans.
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som initialt påbörjas med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön
Adress:
Ansökan: I rollen som fältsäljare är mötet med människor centralt. Därför kommer du få möjlighet i din ansökan att skicka in en kort videohälsning om varför just du passar i rollen. Sista ansökningsdag 2026-03-30, urval kan komma att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Vid frågor om tjänsten kontakta Ronni Hannula, Platschef, via mail ronni.hannula@yp.se
använd tjänstens titel som rubrik.
Besök gärna vår hemsida och läs mer om oss på www.yp.se Ersättning
