Fältsäljare|Vill du ta steget från butik till sälj?

Retail24 Sweden AB / Säljarjobb / Kristianstad
2026-07-17


Visa alla säljarjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Retail24 Sweden AB i Kristianstad, Hässleholm, Karlshamn, Eslöv, Lund eller i hela Sverige

Vill du arbeta med välkända varumärken, bygga långsiktiga kundrelationer och ha stor frihet att planera dina dagar? Nu söker Retail24 en fältsäljare till Kristianstad med område Östra Skåne och Blekinge. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Start: Omgående, urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstidens slut.
Omfattning: Heltid
Längd: Tillsvidare
Ort: Kristianstad med omnejd

Publiceringsdatum
2026-07-17

Om tjänsten
I tjänsten som säljare är du en strategisk regional resurs som stöttar säljavdelningen att tillsammans uppfylla era affärsmål. I rollen planerar du själv dina kundbesök och ansvarar för ett distrikt i Östra Skåne och Blekinge. Du träffar dagligen butikschefer och butikspersonal, presenterar nya produkter, säkerställer exponering och kampanjer samt utvecklar relationerna med dina kunder
För att passa i tjänsten behöver du:
Ha B-körkort & tillgång till egen bil
Erfarenhet av försäljning, gärna inom dagligvaruhandel, retail eller B2B, är meriterande.
Kommunicera obehindrat på svenska

Som person tror vi att du är:
Flexibel, självgående och har lätt för att samarbeta. Du behöver även ha lätt att anpassa dig efter nya situationer, vara kommunikativ med god planeringsförmåga och ha lätt för att möta människor.
Vidare är du resultatorienterad, gör alltid ditt yttersta för att nå dina mål och trivs med ett arbete som är rörligt då det kommer att innebära en del resande. Det är mycket viktigt att du ser möjligheter och lösningar till utmaningar som kan uppstå.
Vi erbjuder:
Stark gemenskap
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
Frihet under ansvar
Tjänstepension
Friskvård

Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.
https://retail24.se/om-oss/

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Retail24 Sweden AB (org.nr 559006-4696)
291 31  KRISTIANSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Retail24

Kontakt
Head Of Sales
Jörgen Bengtsson
jorgen.bengtsson@retail24.se

Jobbnummer
10005601

Prenumerera på jobb från Retail24 Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Retail24 Sweden AB: