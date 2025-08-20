Fältsäljare | Var med och bygg vårt nya team i Stockholm!

Impressive Relations Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-20


Bli en del av vårt nya säljteam i Stockholm! Vi på Impressive Relations expanderar och söker nu drivna Fältsäljare som vill vara med från starten när vi bygger upp vårt nya team i Stockholm. Här får du chansen att representera ett av Sveriges mest välkända varumärken och utvecklas inom försäljning - i en miljö där energi, gemenskap och resultat står i fokus. Vi arbetar idag i olika varuhus och matvarubutiker runtom i Sverige och vill nu växa ytterligare!
Om rollen:Som Fältsäljare hos oss kommer du att spela en central roll i att skapa tillväxt och starka kundrelationer. Du får en grundlig introduktion och jobbar tätt tillsammans med både din närmaste chef och teamet för att snabbt komma in i arbetet. Ditt fokus är att möta kunder, presentera produkten på ett inspirerande sätt och självklart driva försäljning.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Uppsökande försäljning i butik och varuhus

Skapa positiva kundmöten och bygga långsiktiga relationer

Bidra till teamets energi och resultat

Nå och överträffa både personliga och gemensamma säljmål


Vi söker dig som:

Har erfarenhet av försäljning eller service (meriterande men inget krav)

Är social, utåtriktad och gillar att möta nya människor

Är målinriktad och motiveras av att prestera resultat

Har hög energi och gillar att arbeta i ett team

Är lösningsorienterad och vill utvecklas inom försäljning


Vi erbjuder:

Trygghet & potential - Fast lön + provisionsmodell utan tak

Utveckling - Säljträning, coachning och möjlighet att växa inom företaget

Gemenskap - Ett energifyllt arbetsklimat där vi peppar varandra

Karriärmöjligheter - För rätt person finns chans att på sikt ta mer ansvar


Praktiskt info

Omfattning: Heltid

Start: 9/10

Placering: Stockholm

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Impressive Relations Sweden AB (org.nr 556851-4003), http://impressiverelations.se

Arbetsplats
Impressive Relations

Kontakt
Felicia Rullander
felicia.rullander@impressiverelations.se
0764253570

Jobbnummer
9466494

