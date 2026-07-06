Fältsäljare till välkända Telia | Garantilön 20.000 kr | Mellansverige
Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb som faktiskt är annorlunda? Där varje vecka ser olika ut, du träffar nya människor på riktigt – och lönen speglar hur bra du faktiskt är?
Välkommen till VIASALES. 👋
Vi representerar några av Sveriges starkaste varumärken inom telekom och söker nu fältsäljare - i hela Sverige - som vill vara ute på fältet, resa runt i landet och göra affärer ansikte mot ansikte. Det här är inte ett kontorsjobb – och det är precis poängen.
🗺️ Så här ser din vardag ut Du reser runt i Sverige på veckodagarna, träffar kunder hemma hos dem och hjälper dem till rätt lösning. Vi fixar resor och boende – du fokuserar på att göra affärer, skapa riktigt bra kundupplevelser och ha kul längs vägen.
💰 Vad du kan tjäna
Garantilön 20 000 för en trygg start
Snittlön 50 000 kr/mån. Vi vill inte skryta - men många tjänar 100.000+!
Provision utan tak – ditt tak sätter du själv
Möjlighet till tjänstebil
🎯 Vi söker dig som
Är social, driven och räds inte att ta första steget med en ny person
Pratar flytande svenska
Har möjlighet att bo hemifrån på veckodagarna
Körkort är ett plus men inget krav
🏆 Det här får du hos oss
Betalda resor och boende – vi tar hand om logistiken
Löpande utbildning inom försäljning och ledarskap, av de absolut bästa i branschen
Tävlingar, firande och events i världsklass
Ett otroligt team med högt tempo och ännu högre tak
Ansök på 2 minuter – inget CV krävs. Vi intervjuar löpande och platser fylls snabbt – så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8017637-2087016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta
)
116 29 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viasales Jobbnummer
9993505