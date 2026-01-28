Fältsäljare till StjärnaFyrkants nya företagscenter i Löddeköpinge
2026-01-28
Nu söker StjärnaFyrkant en fältsäljare till vårt nya företagscenter i Löddeköpinge.
Hos oss får du arbeta med uppsökande försäljning av efterfrågade tjänster såsom digitala körjournaler, telefonitjänster och andra smarta företagslösningar som förenklar kundernas vardag.
Vi erbjuder
Fast grundlön kombinerat med attraktiv provisionsmodell utan tak
Ett starkt och välkänt varumärke i ryggen
Försäljning av konkurrenskraftiga och relevanta lösningar för företag
Ett nytt, modernt företagscenter i Löddeköpinge
Tydliga mål, struktur och stöd från organisationen
Möjlighet att växa långsiktigt inom försäljning och affärsutveckling
Om rollen
Som fältsäljare hos StjärnaFyrkant arbetar du huvudsakligen med uppsökande försäljning mot nya företagskunder. Du bokar och genomför möten, identifierar behov och presenterar lösningar inom främst telefoni och fordonsrelaterade tjänster såsom digitala körjournaler.
Du äger hela affären från första kontakt till avslut och uppföljning och bygger långsiktiga relationer med företag i din region.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Uppsökande nykundsbearbetning
Kundmöten hos företag, både bokade och spontana
Behovsanalys och försäljning av telefoni- och fordonslösningar
Affärsavslut och relationsbyggande på lång sikt
Samarbete med kollegor och interna funktioner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B eller fältförsäljning
Alternativt har stark B2C-bakgrund och driv att lyckas inom B2B
Är självgående, social och trivs med uppsökande arbete
Har ett starkt eget driv och gillar att arbeta mot tydliga mål
Är förtroendeingivande och duktig på att bygga relationer
B-körkort är ett krav.
Varför StjärnaFyrkant?
StjärnaFyrkant erbjuder företag helhetslösningar genom att samla telefoni, IT och fordonslösningar under ett och samma tak. Det ger tydligt kundvärde och starka affärsmöjligheter för dig som säljare.
Hos oss blir du en del av ett bolag som satsar långsiktigt på både kunder och medarbetare - med rätt verktyg, tydliga processer och goda utvecklingsmöjligheter.
Ansök redan idag, urval sker löpande. Välkommen till StjärnaFyrkants nya företagscenter i Löddeköpinge!
