Fältsäljare till StjärnaFyrkants nya företagscenter i Löddeköpinge

Our Stars AB / Säljarjobb / Lund
2026-01-28


Nu söker StjärnaFyrkant en fältsäljare till vårt nya företagscenter i Löddeköpinge.
Hos oss får du arbeta med uppsökande försäljning av efterfrågade tjänster såsom digitala körjournaler, telefonitjänster och andra smarta företagslösningar som förenklar kundernas vardag.

Vi erbjuder

Fast grundlön kombinerat med attraktiv provisionsmodell utan tak

Ett starkt och välkänt varumärke i ryggen

Försäljning av konkurrenskraftiga och relevanta lösningar för företag

Ett nytt, modernt företagscenter i Löddeköpinge

Tydliga mål, struktur och stöd från organisationen

Möjlighet att växa långsiktigt inom försäljning och affärsutveckling

Om rollen
Som fältsäljare hos StjärnaFyrkant arbetar du huvudsakligen med uppsökande försäljning mot nya företagskunder. Du bokar och genomför möten, identifierar behov och presenterar lösningar inom främst telefoni och fordonsrelaterade tjänster såsom digitala körjournaler.
Du äger hela affären från första kontakt till avslut och uppföljning och bygger långsiktiga relationer med företag i din region.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Dina arbetsuppgifter
Uppsökande nykundsbearbetning

Kundmöten hos företag, både bokade och spontana

Behovsanalys och försäljning av telefoni- och fordonslösningar

Affärsavslut och relationsbyggande på lång sikt

Samarbete med kollegor och interna funktioner

Vi söker dig som

Har erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B eller fältförsäljning

Alternativt har stark B2C-bakgrund och driv att lyckas inom B2B

Är självgående, social och trivs med uppsökande arbete

Har ett starkt eget driv och gillar att arbeta mot tydliga mål

Är förtroendeingivande och duktig på att bygga relationer

B-körkort är ett krav.

Varför StjärnaFyrkant?
StjärnaFyrkant erbjuder företag helhetslösningar genom att samla telefoni, IT och fordonslösningar under ett och samma tak. Det ger tydligt kundvärde och starka affärsmöjligheter för dig som säljare.
Hos oss blir du en del av ett bolag som satsar långsiktigt på både kunder och medarbetare - med rätt verktyg, tydliga processer och goda utvecklingsmöjligheter.
Ansök redan idag, urval sker löpande. Välkommen till StjärnaFyrkants nya företagscenter i Löddeköpinge!

Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7070357-1794892".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Our Stars AB (org.nr 559155-0289), https://malmo.stjarnafyrkant.se
Transportvägen 4 (visa karta)
246 42  LÖDDEKÖPINGE

Arbetsplats
StjärnaFyrkant

Jobbnummer
9708664

