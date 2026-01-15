Fältsäljare till Quna - dörrförsäljning i Göteborg (firmabil ingår)!
Quna AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quna AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Lysekil
, Malmö
eller i hela Sverige
Fältsäljare till Quna - dörrförsäljning i Göteborg
Vill du jobba med försäljning där personliga möten står i fokus?
Quna söker nu en fältsäljare som vill arbeta med dörrförsäljning i villaområden runt Göteborg.
Du åker självständigt till olika områden, går från dörr till dörr, bjuder på smakprov av vår kombucha och erbjuder kunderna att köpa hem en riktigt god och hälsosam dryck. Produkten säljer sig själv - responsen från kunderna är fantastisk.
Detta är en operativ säljroll, men för rätt person finns möjlighet att på sikt ta mer ansvar och vara med och bygga ett team.
Vi söker dig som:
Är social, utåtriktad och trivs med att träffa nya människor
Är resultatinriktad och självgående
Talar flytande svenska
Har körkort
Vi erbjuder:
Attraktiv provisionsmodell
Firmabil ingår i tjänsten
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med Quna
Upplärning och löpande stöd
Om Quna
Quna är ett mikrobryggeri i Mölnlycke som producerar kombucha. Vi är en av Sveriges största kombuchaproducenter och har sålt till över 300 företag och över 10 000 privatpersoner.
Låter det intressant?
Skicka ett personligt brev och berätta varför just du passar för rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Quna AB
(org.nr 559013-3046) Kontakt
Försäljningschef
Erik Ullman ullman@quna.nu 0313376868 Jobbnummer
9686140