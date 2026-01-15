Fältsäljare till Quna - dörrförsäljning i Göteborg (firmabil ingår)!

Quna AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-01-15


Fältsäljare till Quna - dörrförsäljning i Göteborg

Vill du jobba med försäljning där personliga möten står i fokus?

Quna söker nu en fältsäljare som vill arbeta med dörrförsäljning i villaområden runt Göteborg.
Du åker självständigt till olika områden, går från dörr till dörr, bjuder på smakprov av vår kombucha och erbjuder kunderna att köpa hem en riktigt god och hälsosam dryck. Produkten säljer sig själv - responsen från kunderna är fantastisk.

Detta är en operativ säljroll, men för rätt person finns möjlighet att på sikt ta mer ansvar och vara med och bygga ett team.

Vi söker dig som:

Är social, utåtriktad och trivs med att träffa nya människor

Är resultatinriktad och självgående

Talar flytande svenska

Har körkort

Vi erbjuder:

Attraktiv provisionsmodell

Firmabil ingår i tjänsten

Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med Quna

Upplärning och löpande stöd

Om Quna
Quna är ett mikrobryggeri i Mölnlycke som producerar kombucha. Vi är en av Sveriges största kombuchaproducenter och har sålt till över 300 företag och över 10 000 privatpersoner.

Låter det intressant?
Skicka ett personligt brev och berätta varför just du passar för rollen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Quna AB (org.nr 559013-3046)

Kontakt
Försäljningschef
Erik Ullman
ullman@quna.nu
0313376868

Jobbnummer
9686140

