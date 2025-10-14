Fältsäljare till MittX - Bli vårt ansikte utåt!
Är du en relationsbyggare som trivs bland maskiner, människor och affärer?
MittX växer, och nu söker vi en fältsäljare som vill representera våra produkter och vår kvalitet ute hos kunder över hela Sverige - och ibland även utanför landets gränser.
Om rollen
Som fältsäljare hos MittX blir du vårt ansikte utåt. Du ansvarar för att skapa, utveckla och vårda kundrelationer - både med nya och befintliga kunder. En stor del av arbetet sker ute i fält, där du besöker kunder, visar upp våra produkter och hittar lösningar som matchar deras behov.
MittX har sin bas i Färila men i denna tjänst kommer du att utgå från hemmet.
Rollen innebär 60-80 hotellnätter per år och varierande arbetstider, ibland även på helger i samband med mässor och kundevent.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom maskin-, fordons- eller industribranschen
Är självgående, social och affärsdriven
Trivs med att resa, bygga relationer och skapa förtroende
Har B-körkort (BE är meriterande)
Är noggrann, ärlig och resultatinriktad
Behärskar engelska, gärna med teknisk inriktning
Har god datorvana - erfarenhet av Monitor är ett plus
En bakgrund inom entreprenad, lantbruk, serviceteknik, försäljning, produktledning eller lastbilsbranschen är meriterande.
Vi erbjuder:
En tjänstebil och stor frihet under ansvar
Ett varierat och självständigt arbete i en familjär organisation
Möjligheten att representera svensk kvalitet, innovation och stolthet
En arbetsmiljö där idéer välkomnas och där samarbetet mellan kontor och fält är starkt
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning
Om MittX
MittX Aluminiumproffset AB grundades 1995 och tillverkar i eget namn motviktsbågar, huvbågar och takbågar till entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner. Företaget har också en lång tradition av legotillverkning åt andra företag.MittX Aluminiumproffset AB har sitt säte i Färila, Hälsingland och har 29 anställda. Sedan maj 2021 ägs MittX av Stockwik förvaltning AB, ett investeringsföretag som investerar långsiktigt för att behålla och utveckla sina företag.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Oscar Jonsson på 072-142 88 25 alternativt Jessica Larsson på 072-142 85 67. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
