Fältsäljare till distributionsprojekt på Apoteksmarknaden, Jönköping
2025-08-13
Instore Business AB - ett företag grundat 2005 av människor, för människor och organisationer i leverantörsledet inom FMCG och Dagligvaruhandeln. Vårt mål är att vara våra kunders självklara val då de har behov av extern branscherfarenhet inom försäljning, säljledning, organisationsutveckling och kompetensförsörjning. Vi hjälper till att verkställa våra kunders strategier - kort och gott.
Vi på Instore Business AB får löpande in nya spännande projekt från våra kunder. Till dessa tidsbegränsade uppdrag söker vi löpande nya fältsäljare inom Dagligvaruhandeln och Servicehandeln över hela Sverige. Uppdragen varierar stort i karaktär och syfte t.ex. nyhetslanseringar, kampanjer, kategori eller distributionsprojekt. De varierar också stort i tid - allt från en vecka till ett halvår, men oavsett längden på uppdraget är tjänstens omfattning alltid heltid.
För distributionsprojekt på apoteksmarknaden för Sundmed's räkning söker instore Business: Fältsäljare distrikt Jönköping
Din roll
Som fältsäljare för Instore Business AB representerar du alltid den aktuella uppdragsgivaren och dess varumärken ute i butikerna. I just detta uppdraget är vår kund och uppdragsgivare Sundmed. Du är uppdragsgivarens ambassadör på fältet. Ditt uppdrag är tids och resultat bestämt, och syfte och mål med besöken i butikerna är tydligt.
Sundmed är ett Svenskt medicintekniskt företag som samarbetar med Omron.
Du planerar och genomför dina besök på givet distrikt - allt för att hålla tidsramarna och nå resultaten.
Ditt engagemang och din personlighet lägger grunden för goda relationer mellan dig, apoteken och uppdragsgivaren och deras varumärken.
Uppdraget omfattar heltid måndag-fredag, med start månagen den 6/10-25. Uppdraget tillika anställningen beräknas pågå till den 4/11-25.
Du kommer arbeta med ett premium-varumärke inom kategorin medicinteknisk egenvård. Uppdraget är att besöka ett antal förutbestämda Apotek för att säkerställa att Omrons produkter har sina givna platser i apotekens hyllor, allt för att öka distributionen och försäljningen av Sundmeds produkter från Omron.
Vi tror att du är i början av din karriär och är nyfiken på, eller vill vidareutveckla dig i rollen som fältsäljare.
Att du tycker om Service och Försäljning tar vi för självklart, och att du har någon sorts erfarenhet av försäljning och/eller service. Det är självklart meriterande om du arbetat inom frisk/sjukvården eller apotek tidigare.
Du har genomfört gymnasium i ryggsäcken, och B-körkort är ett krav för att du ska kunna ta dig an en tjänst som denna.
Som person är du utåtriktad och du tycker om att knyta nya kontakter. Du gillar att ha ordning och reda, och du har förmågan att strukturera och planera din tid och dina arbetsuppgifter. Du känner dig trygg och bekväm med att ibland hjälpa kunden fatta beslut. Du kommer även att ha en utbildande roll, då det ibland kan finnas en viss osäkerhet kring hur man säljer/talar kring dessa produkter ute på apoteken.
Vi erbjuder
Anställningen påbörjas med introduktion i Stockholm där Du får också bekanta dig med företaget och de produkter som du ska representera. Genom hela uppdraget får du coachning av uppdragets ansvariga säljledare.
Vi går igenom det aktuella uppdragets karaktär, syfte och mål.
Du utrustas även med alla verktyg som behövs för att kunna genomföra uppdraget på allra bästa sätt såsom:
Tjänstebil, Ipad med säljstöd och rapporteringssystem och sälj och marknadsmaterial.
Ansökan och kontaktperson
