Fältsäljare Sökes Till Nonna D'oro, Start Enligt Överenskommelse

Javadi Group AB / Säljarjobb / Lidingö
2026-02-19


Fältsäljare till premiumkoncept inom livsmedel
Vi söker drivna och ansvarsfulla fältsäljare till ett etablerat premiumkoncept inom ost och delikatesser.
Försäljningen sker på externa försäljningsytor i Stockholmsområdet - både utomhus vid butikslägen samt i gallerior och andra handelsmiljöer. Försäljning på event och mässor kan förekomma-
Arbetet innebär självständigt ansvar för försäljning och kunddialog på plats.

Dina arbetsuppgifter
Aktiv försäljning direkt mot kund
Presentation och provsmakning av produkter
Ansvara för ordning och exponering av försäljningsyta
Hantera betalningar och dagsavslut
Självständigt arbete enligt schema

Vi söker dig som
Är social, utåtriktad och trygg i kundkontakt
Har ett eget driv och hög ansvarskänsla
Trivs i en rörlig och aktiv arbetsmiljö
Är bekväm med att arbeta utomhus vid behov
Motiveras av att påverka din egen inkomst

Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav.
Anställningsform & ersättning
Anställningen inleds som visstidsanställning utifrån verksamhetens behov.
Ersättningen är provisionsbaserad och uppgår till 10 % av din försäljning.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.

Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras inför anställning.
Körkort är meriterande men inget krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ronja@nonnadoro.com

Arbetsgivare
Javadi Group AB (org.nr 559548-2430)
181 55  LIDINGÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Nonna D'oro

Kontakt
Rekryterare
Ronja Pettersson
ronja@nonnadoro.com

Jobbnummer
9752205

