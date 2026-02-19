Fältsäljare Sökes Till Nonna D'oro, Start Enligt Överenskommelse
Javadi Group AB / Säljarjobb / Lidingö Visa alla säljarjobb i Lidingö
2026-02-19
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Javadi Group AB i Lidingö
Fältsäljare till premiumkoncept inom livsmedel
Vi söker drivna och ansvarsfulla fältsäljare till ett etablerat premiumkoncept inom ost och delikatesser.
Försäljningen sker på externa försäljningsytor i Stockholmsområdet - både utomhus vid butikslägen samt i gallerior och andra handelsmiljöer. Försäljning på event och mässor kan förekomma-
Arbetet innebär självständigt ansvar för försäljning och kunddialog på plats.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Aktiv försäljning direkt mot kund
Presentation och provsmakning av produkter
Ansvara för ordning och exponering av försäljningsyta
Hantera betalningar och dagsavslut
Självständigt arbete enligt schema
Vi söker dig som
Är social, utåtriktad och trygg i kundkontakt
Har ett eget driv och hög ansvarskänsla
Trivs i en rörlig och aktiv arbetsmiljö
Är bekväm med att arbeta utomhus vid behov
Motiveras av att påverka din egen inkomst
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inte ett krav.
Anställningsform & ersättning
Anställningen inleds som visstidsanställning utifrån verksamhetens behov.
Ersättningen är provisionsbaserad och uppgår till 10 % av din försäljning.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras inför anställning.
Körkort är meriterande men inget krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ronja@nonnadoro.com Arbetsgivare Javadi Group AB
(org.nr 559548-2430)
181 55 LIDINGÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nonna D'oro Kontakt
Rekryterare
Ronja Pettersson ronja@nonnadoro.com Jobbnummer
9752205