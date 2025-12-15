Fältsäljare på servicehandeln för välkända drycker i södra Skåne
Sök jobbet som fältsäljare servicehandeln hos vår kund inom dryck i södra Skåne!
Vi söker en säljare med ett par års erfarenhet som har höga ambitioner och som är sugen på att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Vi förväntar oss att du som person är inspirerande, personlig och ansvarstagande.
I rollen som säljare kommer du få planera din arbetstid tillsammans med din närmsta chef mot dina uppsatta mål.
Du kommer vara anställd av oss, Säljkraft Sverige, men kommer att jobba på ett dedikerat uppdrag direkt hos vår kund.
Du kommer att arbeta mot Trafikbutiker, Food-service och övrig servicehandeln med välkända produkter inom kategori mat & dryck. Tjänsten innebär även närvaro på grossisternas mässor.
För att lyckas i rollen behöver du vara en god förhandlare och en driven affärsman/kvinna.
Rollen kräver god strukturerings- samt planeringsförmåga då det är ett högt tempo.
Du är positiv, utåtriktad och ha lätt för att skapa goda relationer med både kunder och kollegor. Vidare är du en person som ser möjligheter och drivs av att arbeta självständigt för att nå uppställda mål.
Vi ser även att du har någon form av säljbakgrund.
Det är meriterande om du har jobbat med sälj inom Servicehandeln/Food-service, men ditt driv och vilja att lära dig nytt värderas lika högt.
Lämplig bostadsort är Malmö med omnejd.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER:
• Besöka trafikbutiker, SVH & Food-service kunder för försäljning av nyheter och ordinarie sortiment, samt skapa ny distribution.
• Målstyrd Nykundsbearbetning.
• Hålla en nära dialog med din försäljningschef och kollegor runt om i Sverige för att tillsammans hitta en vinnande väg för långsiktig framgång
• Bygga kampanjexponeringar och säkerställa rätt produkter i kylar.
För att klara av arbetet behöver du kunna svenska flytande i tal och skrift. Vi uppmuntrar mångfald av sökande till vår tjänst och har du även kunskap av andra språk ser vi det som meriterande. (till exempel arabiska, syrianska, turkiska etc.)
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Vi avser att tillsätta tjänsten så snart som möjligt.
6 månaders provanställning tillämpas.
Sista ansökningsdag är 2026-01-05
Mejla oss din ansökan till: jobb@saljkraft.nu
