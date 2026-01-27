Fältsäljare Kaffe & Livs, distrikt Malmö - Arvid Nordquist
2026-01-27
Arvid Nordquist smakupplevelser och nutida kvalitet. Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan starten 1884 fokuserat på stora smakupplevelser och kvalitetsprodukter För oss handlar kvalitet inte enbart om att koncentrera sig på dagens önskemål och behov, vi vill också ta ansvar för morgondagens. Därför väljer vi varumärken och producenter som kan erbjuda hög kvalitet i kombination med omsorgsfull produktion och minskad miljöpåverkan. Vi är dessutom det enda kafferosteriet i Norden som uteslutande rostar 100 % hållbart certifierat kaffe, vilket vi gör vi i vårt nybyggda rosterin i Järfälla som stod klart i augusti 2025. I vårt sortiment finns livsmedel, vårt egenrostade kaffe, vin, öl och sedan 2016 även non-food produkter. Vi är idag 330 medarbetare i Norden som tillsammans arbetar för att kunna erbjuda de bästa smakupplevelserna och produkterna - samtidigt som vi gör vårt yttersta för att förbättra villkoren för människor och minimera miljö- och klimatpåverkan. Det är enligt oss riktigt god kvalitet. Läs gärna mer på www.arvidnordquist.se
Instore Business söker för Arvid Nordquist räkning: Fältsäljare Kaffe & Livs DVH, distrikt Malmö
Rollen:
Du kommer att representera Arvid Nordquist och i samråd med kunderna utveckla försäljning och lönsamhet förutom på Arvid Nordquist Kaffe och Te, även våra uppdragsgivares välkända produkter och varumärken såsom Kelloggs, Pringles, Peroni, Schär, Sun Maid, Del Monte, Nissin, Kikkoman, Tabasco, Grey Poupon, Colmans, Skippy m.fl.
Arvid Nordquist söker:
En initiativrik och målmedveten person som trivs med högt tempo, många bollar i luften, mätas mot tydliga budgetmål och som vill utvecklas. Du kommer till ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar.
Dina huvuduppgifter:
• Besöka befintliga kunder, skapa nya kundkontakter samt kontinuerligt upprätthålla och förstärka goda kundrelationer på distrikt Malmö med omnejd.
• Säkerställa våra produkters närvaro i butik och skapa attraktiva exponeringar.
• Presentera och sälja in kampanjer och nyheter.
Arvid Nordquist erbjuder:
• Spännande tjänst med trevliga kollegor.
• Starkt resultatdriven sälj-organisation i ett dynamiskt familjeföretag.
• Tjänstebil och Ipad som arbetsverktyg.
• Friskvårdsbidrag.
Du bör ha:
• Gymnasiekompetens, gärna ekonomisk linje.
• Grundläggande datakunskaper.
• Dokumenterad god säljerfarenhet.
• Erfarenhet av dagligvaruhandeln är ett krav.
Krav:
• B-körkort
Tjänstens omfattning:
• Heltid, tillsvidare, provanställning tillämpas
• Tillträde snarast
• Intervjuer sker löpande
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via post eller mail - ansökan registreras via "söklänken" i annonsen.
Intervjuer sker löpande så vänta inte - sök redan idag! Vi ser fram emot att ta emot din ansökan.
Har Du frågor kring tjänsten, kontakta Säljchef, Patrik Setzman på patrik.setzman@arvidnordquist.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig Rekryterare på: liselott.hallstensson@instorebusiness.se Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Instore Business Sweden AB
(org.nr 556728-5407), https://www.instorebusiness.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Instore Business AB Kontakt
Liselott Nejdeblad Hallstensson liselott.hallstensson@instorebusiness.se Jobbnummer
9708033