Fältsäljare för Telenor - Snittlön 40.000kr
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-17
Vill du ha ett jobb där du utvecklas, har kul med ditt team och samtidigt bygger en karriär inom försäljning? Innovative söker nu fältsäljare i Göteborg som vill arbeta med Telenor och deras breda portfölj av tjänster inom mobiltelefoni, bredband och TV.
Vi erbjuder:
Garantilön + provision utan tak - här finns ingen gräns på din intjäning! (Snittlön 40.000 kr/mån)
Full säljutbildning vid start och daglig coachning från erfarna ledare med bakgrund inom försäljning och ledarskap
Stora utvecklingsmöjligheter genom internrekrytering - väx till teamleader eller mer avancerade roller
Ett stöttande team med gemenskap, AW's, tävlingar och kvartalsfester
Möjlighet att jobba med ett av Sveriges största telekomvarumärken - Telenor
Din roll som säljare: Du kommer att arbeta runtomkring Göteborg tillsammans med ditt team, där ni träffar både nya och befintliga kunder genom personliga möten. Din uppgift är att förstå kundernas behov och förmedla Telenors helhetslösningar inom mobiltelefoni, bredband och TV.
Hos oss får du även:
Företagsresor och roliga aktiviteter med teamet
Tävlingar med vinster som prylar, körkortspaket och utlandsresor
Arbetstider måndag-fredag 12:00-21:00 (inga tidiga morgnar!)
Inga tidigare erfarenheter krävs - vi utbildar dig inom både säljteknik och produktkunskap.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Är du redo att kombinera resa, utveckling och försäljning i ett grymt team? Skicka in din ansökan idag!
Kort om oss:
200+ glada medarbetare
Samarbeten med Telia och Telenor
Specialistkompetens inom fält-, event- och telefonförsäljning
