Fältsäljare för Telenor - inget krav på erfarenhet, vi utbildar dig!
Innovative Sales TM AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-06-23
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🚀 Är du redo för ett arbete där ingen dag är den andra lik? Innovative söker nu drivna säljare till uppdrag för Telenor. Här får du möjlighet att arbeta i hela Sverige, jobba med dom stora varumärken, upptäcka nya platser och utvecklas i ett team som alltid stöttar varandra.
Din roll: Som resande säljare besöker du kunder i deras hemmiljö och erbjuder produkter och tjänster utifrån deras behov. Du jobbar både självständigt och tillsammans med ditt team, där ni gemensamt driver resultat och skapar långsiktiga relationer.
💡 Hos oss får du:
Full säljutbildning direkt vid start – våra coacher och ledare har flera års erfarenhet av försäljning och ledarskapsutbildning, och ger dig alla verktyg för att lyckas.
Fast lön + provision utan tak – här finns ingen gräns på din intjäning! (Snittlön 40.000 kr/mån)
Möjlighet att växa internt – alla börjar som säljare och kan via internrekrytering bli teamleader eller ta nästa steg i karriären.
Företagsresor och veckovisa kundbesök – kombinera jobbet med att upptäcka Sverige tillsammans med ditt team.
Ett fantastiskt team och arbetsmiljö – vi satsar på gemenskap med regelbundna aktiviteter, tävlingar, AW's och kvartalsfester.
Möjlighet att arbeta med Sveriges största varumärken inom telekom – Telia och Telenor.
Tävlingar med vinster som prylar, utlandsresor och körkortspaket
Massor av roliga aktiviteter under resor
Arbetstider måndag–fredag 12:00–21:00 (inga tidiga morgnar!)
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Head of Recruitment, via e-post på Emma.a@innovativesales.se
Kort om oss:
200+ glada medarbetare
Specialistkompetens inom fält-, event- och telefonförsäljninghttps://www.innovativesales.se/ https://www.instagram.com/innovativesales/?hl=sv https://www.tiktok.com/@innovativesales Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955193-2065919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://karriar.innovativesales.se
Östra Ågatan (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Innovative Sales Jobbnummer
9974617