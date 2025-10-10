Fältsäljare distrikt Dalarna & Värmland - Haga Optik
Sedan starten 1957 är vi en av de ledande aktörerna på marknaden inom sol- och läsglasögon med tillbehör. Vi har ingen egen direktförsäljning. All försäljning av våra produkter sker via återförsäljare. Våra varumärken är Haga Eyewear, Lix by Haga, Bamse, Moomin och Lollo & Bernie. Vi ser ständigt över hur vi kan arbeta mer mot en grönare och skönare framtid. Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller bland annat material och socialt ansvar.
Instore Business söker för Haga Optiks räkning: Fältsäljare distrikt Dalarna och Värmland
På Haga Optik kommer du mötas av en organisation med engagerade kollegor som brinner för Haga Optiks produkter, service och försäljning.Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Som Fältsäljare på Haga Optik ansvarar du för att bearbeta ditt distriktets butiker och utveckla långsiktiga och affärsmässiga relationer. Du säljer in våra produkter i nya butiker samt breddar vårt sortiment i befintliga butiker för att främja tillväxt och lönsamhet. Du ansvarar också för kampanjer och exponeringar i butik.
Våra produkter finns i sortimentet hos välsorterade butiker i hela Sverige.
Vi erbjuder
Ett spännande och fritt arbete med många kontaktytor. Du kommer till ett litet företag med ett entreprenöriellt ledarskap, korta beslutsvägar och familjär stämning. Då vi är en liten organisation men verksam inom flera områden kommer du i denna breda säljroll besöka butiker i så väl DVH, som SVH, Bensinstationer och Apotek. Det är är en utvecklande och spännande tjänst, men det kräver också att man som säljare verkligen vill, och att man drivs av att "äga" sitt distrikt - att ta ansvara för det resultat man skapar.
Att jobba på Haga Optik:
Samarbete
Samarbete och glädje är ledordet på vår arbetsplats. Det är högt i tak och verksamheten växer tack vare att vi fungerar som ett team.
Engagemang
Engagemang och drivkraft kännetecknar oss på Haga Optik. Det är alltid full fart framåt och vi står sällan still.
Kvalitet
Vi är kunskapsrika, vi kan våra produkter, vi tar ansvar och vi förstår behovet och önskan från våra kunder.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker framför allt rätt person. Vi värdesätter personer som är drivna, ambitiösa, analytiska, självgående och socialt kompetenta.
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader, under dessa 6 månader är du anställd av Instore Business och uthyrd till Haga Optik. Denna Visstidsanställning kan bli förlängd och tjänsten kan även komma att övergå i en tillsvidareanställning hos oss på Haga Optik.
Det är meriterande om du:
jobbar i en liknande roll idag
jobbat inom dagligvaruhandeln
har eftergymnasial utbildning
Din bostadsort är med fördel Falun, Borlänge eller närliggande ort. Övernattning kan förekomma vid besök på olika orter i ditt distrikt samt vid säljkonferenser. Körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för att lyckas och trivas i rollen som säljare hos oss.
Du behöver vara/ha:
Stark egen drivkraft
Resultatorienterad
God samarbetsförmåga
Strukturerad och självgående
Analytisk
Förtroendeingivande och pålitligSå ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev senast den 2:a November 2025.
Önskat datum för tillträde är den 1:a December 2025
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så sök redan idag.
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mail eller post - ansökan registreras via söklänken i annonsen. Ersättning
