Fältsäljare Distributionsuppdrag DVH, Södra Stockholm - Get Raw - Instore Business Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

Instore Business Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Instore Business AB - ett företag grundat 2005 av människor, för människor och organisationer i leverantörsledet inom FMCG och Dagligvaruhandeln. Vårt mål är att vara våra kunders självklara val då de har behov av extern branscherfarenhet inom försäljning, säljledning, organisationsutveckling och kompetensförsörjning. Vi hjälper till att verkställa våra kunders strategier - kort och gott.Vi på Instore Business AB får löpande in nya spännande projekt från våra kunder. Till dessa tidsbegränsade uppdrag söker vi löpande nya fältsäljare inom Dagligvaruhandeln och Servicehandeln över hela Sverige. Uppdragen varierar stort i karaktär och syfte t.ex. nyhetslanseringar, kampanjer, kategori eller distributionsprojekt. De varierar också stort i tid - allt från en vecka till ett halvår, men oavsett längden på uppdraget är tjänstens omfattning alltid heltid.För distributionsprojekt söker vi nu: Fältsäljare till distrikt Södra Stockholm.I din roll somfältsäljare på Instore Business AB representerar du alltid den aktuella uppdragsgivaren och dess varumärken ute i butikerna. I just detta uppdraget är vår kund och uppdragsgivare Get Raw. Du är uppdragsgivarens ambassadör på fältet. Ditt uppdrag är tids och resultat bestämt, och syfte och mål med besöken i butikerna är tydligt.I detta uppdraget är det fokus på distribution, befintligt sortiment, utökat sortiment samt nykundsbearbetning.Du planerar och genomför dina besök på givet distrikt - allt för att hålla tidsramarna och nå resultaten.Ditt engagemang och din personlighet lägger grunden för goda relationer mellan dig, butikerna och uppdragsgivaren och deras varumärken.Uppdraget omfattar heltid måndag-fredag, från 27/5-2021 till och med 2/7-2021.Du kommer arbeta med premiumvarumärken inom kategorin functional snacks/bars. Uppdraget är att besöka ett antal förutbestämda butiker för att säkerställa att vår uppdragsgivares produkter finns i butikernas sortimentet, allt för att öka distributionen och försäljningen av vår uppdragsgivares produkter.2021-04-09Vi tror att du är i början av din karriär och är nyfiken på, eller vill vidareutveckla dig i rollen som fältsäljare.Att du tycker om Service och Försäljning tar vi för självklart, och att du har någon sorts erfarenhet av försäljning och/eller service. Det är självklart meriterande om du arbetat inom svensk Dagligvaruhandel tidigare.Du har genomfört gymnasium i ryggsäcken, och B-körkort är ett krav för att du ska kunna ta dig an en tjänst som denna.Som person är du utåtriktad och du tycker om att knyta nya kontakter. Du gillar att ha ordning och reda, och du har förmågan att strukturera och planera din tid och dina arbetsuppgifter.Vi erbjuderAnställningen påbörjas med en två dagar lång introduktion i Stockholm där Du får också bekanta dig med företaget och de produkter som du ska representera. Genom hela uppdraget får du coachning av uppdragets ansvariga säljledare.Vi går igenom det aktuella uppdragets karaktär, syfte och mål.Du utrustas även med alla verktyg som behövs för att kunna genomföra uppdraget på allra bästa sätt såsom:Tjänstebil, Ipad med säljstöd och rapporteringssystem och sälj och marknadsmaterial.Ansökan och kontaktpersonHar du frågor gällande tjänsten kontakta ansvarig rekryterare:Observera att vi inte tar emot några ansökningar via post eller mail, ansökan skickas genom att ansöka via Sök-länken kopplad till annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid SommarjobbTimlönSista dag att ansöka är 2021-04-25Instore Business Sweden AB5681309