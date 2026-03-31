Fältsäljare B2B Sverige & Danmark VR Media International AB
VR Media International AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-03-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Media International AB i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Det här är för dig som redan kan sälja och vill tjäna pengar på det.
Vi säljer Stepinside på Google Maps. En produkt företag förstår direkt och som faktiskt driver affärer. Du säljer inte luft. Du säljer något som fungerar.
Nu söker vi fler som kan stänga.
Om rollen
Du jobbar ute på fältet i Sverige och Danmark. Du träffar företag, identifierar behov, visar värdet och stänger affärer. Högt tempo, eget ansvar och tydliga resultat.
Frihet under ansvar på riktigt. Ingen mikrostyrning. Du styr din dag, din pipeline och din prestation. Levererar du, har du stort utrymme. Levererar du inte, märks det direkt.
Vad du kommer göra
Prospektera företag
Boka och genomföra möten
Presentera Stepinside och affärsnyttan
Stänga affärer
Följa upp och bygga relationer
Vem vi söker
Du har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Du är bekväm med uppsökande försäljning
Du tar ansvar för din egen pipeline
Du drivs av resultat och pengar
Saknar du erfarenhet är det här fel roll
Vad du får
Garantilön 18 000 till 22 000 kr beroende på erfarenhet och ålder
Provision utan tak
Kontor centralt i Malmö
Utbildning och coachning från säljledare med bakgrund från Verisure
Frihet under ansvar i en prestationsdriven miljö
Arbetstid 08:30 till 16:30 vilket motsvarar cirka 2,5 arbetsdagar mindre per månad - vi tror på fokus och output istället för timmar
Frukost varje fredag
Afterworks och event med teamet
VR Media International AB hjälper företag att synas och vinna kunder digitalt. Stepinside är en av våra starkaste produkter och används av bolag som vill dominera sin närvaro på Google.Så ansöker du
Visa vad du gjort tidigare. Resultat väger tyngre än CV.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@vrmedia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Media International AB
(org.nr 559360-7772), https://www.vrmedia.se/
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Jobbnummer
9831435