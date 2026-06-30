Fältsäljare - utvecklas i en fartfylld roll med energi och driv
Impressive Relations Sweden AB / Försäljarjobb / Uppsala Visa alla försäljarjobb i Uppsala
2026-06-30
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Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? 🚀
Nu söker vi drivna säljare till vårt nystartade team som samarbetar med ett av Sveriges mest välkända varumärken inom energilösningar!
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med face-to-face försäljning, där du får möjlighet att bygga starka kundrelationer och göra skillnad varje dag. Du blir ansiktet utåt för vår samarbetspartner och får en vardag fylld med utmaningar, utveckling och teamkänsla!
✨ VEM ÄR DU?
En social stjärna som älskar att möta nya människor och skapa relationer.
Driven och målmedveten – du ser utmaningar som möjligheter!
Har ett starkt engagemang och en vilja att utvecklas både professionellt och personligt.
Trivs i en fartfylld miljö där du får ta ansvar och skapa resultat.
✨ DET HÄR ERBJUDER VI DIG:
En dynamisk arbetsmiljö – Ingen dag är den andra lik! Träffa nya människor, utvecklas inom försäljning och ha kul på jobbet.
Attraktiv lönestruktur – Trygg garantilön plus provision, där din prestation speglas i din lön – utan övre gräns!
Utbildning & utveckling – Löpande säljutbildningar och coachning för att hjälpa dig nå nya höjder.
Karriärmöjligheter – Vill du växa inom företaget? Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och vägen till ledande roller.
✨ OM IMPRESSIVE RELATIONS
Vi är ett etablerat sälj- och bemanningsföretag som sedan 2012 samarbetar med några av Nordens största aktörer inom bland annat Bank & Finans, IT och Solenergi. Hos oss står personlig utveckling i fokus – vi erbjuder utbildning och möjligheter att växa, oavsett tidigare erfarenhet. Vi arbetar i starka team där vi inspirerar och lyfter varandra!
📅 Praktiskt info
Omfattning: Heltid Start: Omgående Placering: Uppsala Utgångslön: Garantilön och provision
📩 Kontaktperson: Felicia Rullander 📞 076-425 35 70 📧 felicia.rullander@impressiverelations.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994708-2078472". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impressive Relations Sweden AB
(org.nr 556851-4003), https://jobb.impressiverelations.se
Stationsgatan 12 (visa karta
)
753 40 UPPSALA Arbetsplats
Impressive Relations Jobbnummer
9985692