Fältsäljare - Arbeta på resande fot inom Sverige!
Akono AB / Försäljarjobb / Jönköping Visa alla försäljarjobb i Jönköping
2025-09-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akono AB i Jönköping
, Haninge
, Växjö
, Linköping
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning? Eller drömmer du om att bli entreprenör i framtiden?Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Akono är mitt i en spännande tillväxtfas och vi söker nu fler drivna och engagerade säljare som vill bli en del av vårt växande team. Som fältsäljare hos oss kommer du att arbeta ute på fältet, där du besöker kunder i deras hemmiljö runt om i Sverige och presenterar Akonos produkter med målet att skapa långsiktiga kundrelationer.Om tjänsten
I din roll som fältsäljare kommer du att representera Akonos produkter och aktivt möta kunder genom personliga kundbesök. Du kommer att resa runt i Sverige tillsammans med vårt team.
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
Att sälja produkter/tjänster genom kundbesök i bostadsområden
Att skapa relationer med nya kunder - både kalla och varma
Att samarbeta med ditt team och delta i dagliga coachmöten
Detta är en heltidstjänst som inleds med en 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, ca kl. 13.00-21.00.
Vad vi erbjuder dig
Möjlighet att resa och upptäcka olika delar av Sverige
Garantibonus
Generös provisionsmodell utan tak - du styr din egen lön
Kontinuerlig säljutbildning och personlig coachning
En stark företagskultur där vi lyfter varandra varje dag
Karriärmöjligheter inom företaget - vi rekryterar våra ledare internt
Om dig
Vi söker dig som är:
Driven, nyfiken och har ett stort intresse för människor
Orädd inför att ta kontakt med nya personer
Villig att lära dig och utvecklas varje dag
Flytande i svenska, både tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men absolut inget krav - vi utbildar dig från grunden!
Vill du vara med på en resa där du utvecklas varje dag och samtidigt har kul på jobbet?
Sök nu här i annonsen - vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: julia.akono19@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akono AB
(org.nr 559039-6874) Jobbnummer
9503024