Fältmekaniker till marknadsledande maskinleverantör i Uppsala
Tre Kronor rekrytering & Bemanning / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2025-11-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tre Kronor rekrytering & Bemanning i Uppsala
, Stockholm
, Huddinge
, Arboga
, Norrköping
eller i hela Sverige
I uppdrag av kund söker vi en fältmekaniker till en av regionens ledande anläggningar inom entreprenad och lantbruksmaskiner, med placering i Uppsala.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för entreprenad eller lantbruksmaskiner och vill arbeta i en roll där ingen dag är den andra lik. Som fältmekaniker arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kunniga kollegor. Du ansvarar för att utföra service, felsökningar och reparationer ute hos kund. Ett arbete där din tekniska skicklighet, noggrannhet och servicekänsla kommer till sin fulla rätt.
Vår kund erbjuder en trygg och stabil arbetsplats med god sammanhållning, högt i tak och en positiv laganda. Du får ett utvecklande arbete med stort eget ansvar, konkurrenskraftiga villkor samt tillgång till både intern och extern utbildning på företagets produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bemöta kunder och kollegor professionellt, serviceinriktat och respektfullt.
Utföra felsökning inom el, hydraulik och mekanik.
Utföra reparationer och service av maskiner.
Din bakgrund och profil
Vi söker dig som har en fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet av arbete med entreprenad- eller lantbruksmaskiner. Du har ett genuint tekniskt intresse och är van att arbeta praktiskt med problemlösning.
Du har god förståelse för fordonsel och hydraulik. Datavana är meriterande.
Eftersom mycket av arbetet sker med resor i servicebuss krävs B-körkort.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt har god förståelse för engelska.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och flexibel. Du trivs med att arbeta självständigt men är samtidigt en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering specialister inom headhunting för teknik, industri och fastighetsbranschen.
Vi arbetar med uppdrag över hela Sverige och brinner för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare.Så ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
och märk mejlet med "Fältmekaniker- Uppsala". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Ansök via mejl.
E-post: Jobb@trekronorrekrytering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältmekaniker - Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Kronor rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9598041