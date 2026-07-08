Fältledare Ta nästa steg inom försäljning och ledarskap
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2026-07-08
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Vill du kombinera försäljning med ledarskap? Är du en person som gillar att motivera andra, ta ansvar och driva resultat?
Vi söker nu en Fältledare som vill vara med och utveckla våra säljteam ute på fältet. Rollen passar dig som har erfarenhet av försäljning och känner dig redo att ta nästa steg i karriären.
Om rollen
Som Fältledare är du ansvarig för att leda, coacha och utveckla ett team av säljare. Rollen är operativ, vilket innebär att du själv arbetar aktivt ute i butik och på våra försäljningsplatser tillsammans med teamet.
Du leder genom att vara ett föredöme i försäljningen, visar säljarna hur arbetet ska utföras i praktiken och hjälper dem att utvecklas genom löpande coachning och feedback. En stor del av rollen handlar om att finnas på plats där försäljningen sker, stötta teamet i kundmöten och skapa rätt energi för att nå gemensamma mål. Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Leda det dagliga försäljningsarbetet ute i butik och på fältet tillsammans med teamet.
Coacha, stötta och utveckla säljare genom individuell uppföljning, utbildning och introduktion av nya medarbetare.
Motivera teamet, säkerställa att uppsatta försäljningsmål nås och följa upp resultat samt relevanta nyckeltal.
Säkerställa att rutiner, policys och arbetssätt följs i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning med goda resultat och trivs med att arbeta nära både kunder och kollegor.
Har naturliga ledaregenskaper och motiveras av att coacha andra till att lyckas.
Är energisk, driven, ansvarstagande och känner dig bekväm med att fatta egna beslut.
Vill fortsätta utvecklas inom både ledarskap och försäljning.
Det här får du hos oss
En ledarroll i ett ungt och ambitiöst team där du har möjlighet att göra skillnad varje dag.
Löpande utbildning, coachning och stora möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.
Fast ersättning kombinerat med prestationsbaserade bonusar och goda karriärmöjligheter.
Det här är rollen för dig som vill kombinera försäljning med ledarskap och som tror på att de bästa ledarna leder genom att själva vara med och leverera resultat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: emilia.blomstedt@dote.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fältledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dote AB
(org.nr 556784-8162), https://www.recruto.se/apps/portal/dote/
Gustavslundsvägen 12 (visa karta
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167 51 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996441