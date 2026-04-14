Fältintervjuare i campusmiljö - prata med studenter och samla in enkätsvar!
2026-04-14
Tycker du om att prata med människor, röra dig i en campusmiljö och vill jobba med något som bidrar till kunskap om studenters syn på sin stad? Då kan tjänsten som fältintervjuare vara något för dig!
OBS! Vi anställer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kort om tjänsten
Du arbetar med att genomföra korta intervjuer med studenter i en campusmiljö i Umeå. Intervjuerna sker på förutbestämda platser, där du kontaktar studenter, informerar kort om undersökningen och ber dem besvara en enkät med cirka 10-12 frågor via surfplatta eller QR-kod.
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur studenter upplever Umeå och närområdet.
Du kommer att bli schemalagd på olika platser under ditt arbetspass.
Uppdraget pågår under fyra dagar: 11-14 maj 2026, mellan kl. 11:00-16:00.
Arbetstider
Tjänsten omfattar cirka 10 timmar totalt under insamlingsperioden. Arbetspassen sker dagtid mellan kl. 11-16.
Tjänsten passar utmärkt som ett kortare extrajobb för dig som studerar eller vill arbeta några intensiva dagar.
Kort om dig
Vi söker dig som bor i Umeå med omnejd och som kan arbeta samtliga dagar 11-14 maj.
Du är social, framåt och tycker det är naturligt att ta kontakt med människor. Du är noggrann och bekväm med att följa instruktioner, samtidigt som du kan arbeta självständigt på plats.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete, till exempel inom service, försäljning, event eller tidigare undersökningar.
Vi söker dig som:
Bor i Umeå med omnejd.
Kan arbeta 11-14 maj mellan kl. 11-16
Är social, ansvarstagande och självgående
Är noggrann och strukturerad
Har lätt för att uttrycka dig i tal på svenska och engelska
Vi erbjuder:
En fast timlön på god nivå.
Ett trevligt arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast.
En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten.
Ett roligt och socialt arbete i campusmiljö
Kort om oss
Vi på Lysio arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Nu söker vi fler personer till vårt team för ett spännande uppdrag i Umeå.
Läs mer om Lysio på vår hemsida! http://www.lysio.se/
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757), http://www.lysio.se Arbetsplats
Lysio Research Kontakt
Projektassistent
Narin Barywani narin.barywani@lysio.se
9852160