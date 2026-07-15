Fältarbetare till Individ- och familjebehandlingsenheten
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2026-07-15
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Vill du göra konkret skillnad för barn och unga – och samtidigt ha kul på jobbet? Som fältarbetare på Individ- och familjebehandlingsenheten blir du en viktig del av Härnösands resa mot ett tryggt, inkluderande och hoppfullt samhälle. Tillsammans med engagerade kollegor finns du där för ungdomar där de är – på fritidsgårdar, i skolmiljöer och ute i samhället – och bygger relationer som gör skillnad, både här och nu och på längre sikt.
Individ- och familjebehandlingsenheten är en del av socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Här möter du socionomer, socialpedagoger, behandlare och andra professioner som jobbar nära varandra med både förebyggande och stödjande insatser. Vi är nyfikna, lösningsorienterade och gillar att testa nya vägar för att nå fram till ungdomar. Du får stort eget ansvar, samtidigt som du har ett stabilt team och ett närvarande ledarskap i ryggen.
Härnösands kommun befinner sig mitt i en spännande samhällsomvandling, där hållbarhet, gemenskap och framtidstro är i fokus. Vi är kommunens största arbetsgivare och erbjuder en bred arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter, förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till motion på arbetstid, samt flexibla arbetssätt som gör det lättare att få ihop vardagen.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som fältarbetare jobbar du uppsökande och förebyggande med ungdomar i Härnösand. Du rör dig där ungdomar finns, skapar trygga kontakter och är en vuxen som både lyssnar, stöttar och ibland utmanar – på ett respektfullt sätt. Arbetet sker både dag- och kvällstid, och du samarbetar nära både kollegor och andra aktörer i kommunen.
Bygga och underhålla relationer med ungdomar i olika miljöer, både individuellt och i grupp.
Arbeta uppsökande och förebyggande för att tidigt upptäcka behov av stöd och skapa tryggare livssituationer.
Samarbeta med skolor, fritidsverksamhet, socialtjänst och andra aktörer kring ungdomar i riskzon.
Planera, genomföra och följa upp aktiviteter och insatser som främjar delaktighet, gemenskap och hälsa.
Dokumentera ditt arbete och bidra med underlag till bedömningar, uppföljning och fortsatt utveckling av verksamheten.
Delta aktivt i teammöten, samverkansforum och utvecklingsarbete inom enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom till exempel socionom, beteendevetare, socialpedagog, fritidspedagog eller annan relevant utbildning för socialt arbete. Du har erfarenhet av att möta barn och unga i olika livssituationer och är trygg i att prata om både roliga och svåra saker. Du trivs med att vara ute i verksamheten, ta initiativ och följa upp ditt arbete strukturerat.
Eftergymnasial utbildning inom socionom, beteendevetare, socialpedagog, fritidspedagog eller motsvarande relevant område.
3 års erfarenhet av förebyggande och uppsökande arbete med ungdomar.
Erfarenhet av socialt arbete inom barn- och familjeområdet.
Kunskap om barns och ungdomars utveckling och livsvillkor.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Grundläggande digital kompetens och vana att arbeta i dokumentations- och planeringssystem.
Meriterande är om du har jobbat i eller nära socialtjänsten, eller inom ideella verksamheter och fritidsverksamhet för unga. Kanske har du erfarenhet från skolmiljö eller föreningsliv, eller är van att driva projekt och aktiviteter tillsammans med ungdomar. Viktigast är att du brinner för att skapa positiva sammanhang där unga kan växa.
Erfarenhet av arbete inom kommunal socialtjänst eller liknande verksamhet.
Erfarenhet av fritidsverksamhet, föreningsliv eller ungdomsorganisationer.
Erfarenhet av samverkansarbete mellan olika professioner och verksamheter.
Erfarenhet av att planera och leda grupper eller aktiviteter för ungdomar.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du lugn, trygg och tydlig, även när det blåser lite extra runt omkring. Du gillar att bygga förtroende, är bra på att lyssna och har lätt för att skapa kontakt med ungdomar med olika bakgrund. Du trivs med att arbeta självständigt ute i verksamheten men uppskattar också att vara en del av ett team där ni delar erfarenheter och stöttar varandra.
Övrig information
Den här tjänsten är placerad i Härnösand, med Individ- och familjebehandlingsenheten som din huvudsakliga arbetsplats. Du ingår i ett team där ni stöttar varandra, delar kunskap och utvecklar arbetssätt tillsammans. Hos oss finns goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling, nätverksbyggande och ett arbete där du varje dag bidrar till högkvalitativ välfärd och ett mer tryggt Härnösand. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, möjlighet till motion på arbetstid, flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete där verksamheten tillåter.
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning
Startdatum: Enligt överenskommelse
Så skickar du in din ansökan
Du skickar in din ansökan via Härnösands kommuns digitala ansökningssystem där du bifogar CV och ett kort personligt brev som berättar varför du vill arbeta som fältarbetare hos oss och vad du särskilt vill bidra med. Du kan också gärna inkludera relevanta intyg eller betyg. Vi hanterar ansökningar löpande, vilket innebär att vi kontinuerligt läser igenom inkomna ansökningar och bjuder in till intervju under ansökningstiden.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
Visa giltig ID-handling
Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisa giltigt körkort
Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.Så ansöker du
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 80 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Enhetschef Socialförvaltningen
Jennie Höglund jennie.hoglund@harnosand.se +46703401706 Jobbnummer
10002997