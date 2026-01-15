Fältarbetare till Fröodling i Falkenberg Säsong 2026
UBS Falkenberg AB / Jordbruksjobb / Falkenberg
2026-01-15
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Visa alla jobb hos UBS Falkenberg AB i Falkenberg
Vill du vara en del av ett engagerat och positivt team som jobbar med hållbar fröodling? Vi söker nu flera fältarbetare till vår anläggning i Falkenberg för säsongen 2026. Här får du en unik möjlighet att arbeta ute på fältet och i växthus, där vi tillsammans sköter om och odlar frön som bidrar till en grönare framtid.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du kommer att vara en nyckelperson i arbetet med bland annat plantering, skötsel och ogräsrensning. Vårt odlingsområde sträcker sig från Varberg i norr till Laholm i söder, och vi utgår från vår anläggning i Falkenberg. Tillsammans bildar vi ett arbetslag som hjälps åt för att nå våra gemensamma mål, och vi värdesätter en god sammanhållning i teamet.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
• Plantering av plantor både i växthus och ute i fält.
• Skötsel och omsorg om våra odlingar för att säkerställa hög kvalitet på fröerna.
• Ogräsrensning och övrigt fältarbete, både manuellt och maskinellt.Kvalifikationer
• Är 18 år eller äldre.
• Har B-körkort.
• Är noggrann och har en god förmåga att samarbeta i grupp.
• Har en god fysik och gillar att arbeta utomhus.
• Behärska svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet som traktor/maskinförare eller tidigare arbete inom lantbruk/trädgård.
Vad vi erbjuder:
• En varierad och lärorik arbetsmiljö med god gemenskap.
• Säsongen sträcker sig från mars till oktober och innebär huvudsakligen dagtid, men övertid kan förekomma.
• En arbetsplats som följer gällande kollektivavtal mellan IKEM och IF Metalls I-avtal.
Är du redo för en säsong där du får vara en viktig del i ett team som gör skillnad? Skicka in din ansökan redan idag!
Så här ansöker du:
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ann-karin.rapp@unitedbeetseeds.com
och märk den med "Fältarbetare Falkenberg". Har du frågor om tjänsten, kontakta Ann-Karin Rapp på 0734-437360. Facklig representant är Anders Torsmarker, IF Metall, 0734-437373.
Vi rekryterar löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista anställningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ann-karin.rapp@unitedbeetseeds.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UBS Falkenberg AB
(org.nr 559498-2950)
Årstadvägen 27 (visa karta
)
311 70 FALKENBERG Kontakt
Ann Karin Rapp ann-karin.rapp@unitedbeetseeds.com 0734437360 Jobbnummer
9685478