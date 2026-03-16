Falköpings bibliotek söker unga demokratiambassadörer
Falköpings bibliotek vill ge plats för ungas perspektiv och engagemang!
Vi söker dig som är 18 till 24 år och som vill bli en del av bibliotekets arbete med demokrati under valåret 2026.
I rollen som demokratiambassadör arbetar du gentemot målgruppen unga vuxna och förstagångsväljare, du skapar aktiviteter och arrangemang och stärker biblioteket som en angelägen plats för demokratiska samtal.
Vilka är vi?
Biblioteket är platsen dit alla är välkomna, här möts människor i alla åldrar. Litteratur och läsfrämjande är i fokus genom böcker, arrangemang och olika aktiviteter.
Under året kommer Falköpings bibliotek att vara del av en regional satsning som bygger på samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de kommunala folkbiblioteken, där biblioteken fungerar som lokala arenor för demokratiska samtal. Målet med satsningen är att ge fler förstagångsväljare kunskaper om vad ett representativt och parlamentarisk val innebär, samt att lyfta det långsiktiga värdet av demokrati.
Inom den här satsningen kommer biblioteket att anställa två demokratiambassadörer under en begränsad tid.
Vad innebär arbetet?
I din roll som demokratiambassadör arbetar du med planering och genomförande av publika program och aktiviteter på temat demokrati för målgruppen unga vuxna och förstagångsväljare. Det kan vara på plats i biblioteket eller genom uppsökande på andra platser i kommunen.
Demokratiambassadörerna kommer att få kontinuerligt stöd i arbetet genom utsedda handledare ur bibliotekets ordinarie personal.
Uppstart och inspirationsträff för unga ambassadörer och handledare äger rum i början av maj på Regionens hus i Göteborg, träffen är på kvällstid.
Du arbetar som demokratiambassadör på Falköpings bibliotek under juni månad, samt under augusti och september. Arbetet är på deltid.
Vad söker vi hos dig?
För att trivas med uppdraget är det viktigt att du tycker om att arbeta med människor, på en plats med många besökare. Du behöver vara i åldern 18 till 24 år och ha goda kunskaper i svenska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och förmågan att möta människor.
Välkommen med din ansökan!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/ och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!

Publiceringsdatum: 2026-03-16
För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Marie Eriksdotter Jerlander 0515-885044 Jobbnummer
9800910