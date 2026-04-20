Falconeri Söker Butikssäljare I Sturegallerian!
2026-04-20
Oniverse tidigare känt som Calzedonia Group, är en italiensk modekoncern specialiserade på badkläder, strumpbyxor, underkläder och kashmirplagg. Sedan 1986 i Italien, har vi byggt upp ett globalt nätverk av mer än 5000 butiker i över 50 länder. I Sverige öppnade vi vår första butik år 2013 och har idag totalt 31 butiker av Calzedonia, Intimissimi och Falconeri. Du hittar oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Helsingborg och Jönköping.
Vi söker en driven butikssäljare till vår butik FALCONERI i hjärtat av Stockholm i Sturegallerian. Premiummärket Falconeri utgör, tillsammans med Calzedonia och Intimissimi, en del av globala modekoncernen Oniverse fäste på den svenska marknaden. Falconeri specialiserar sig på produktionen av kashmirplagg av högsta kvalitet och söker därför dig med ett intresse för sofistikerad design, lyx och personlig service att ta dig an denna utmaning. Om du vill utveckla dig i att bli en skicklig säljare och vara en del av vår expandering i Sverige kan vi bli en bra match!
Som Sales Assistant, har du en central roll och är ansvarig över den totala butiksupplevelsen hos varje kund. Med entusiasm och inspiration bjuder du på sig själv och skapar unika butiksupplevelser. Vi letar efter dig som är öppen och framåt som person med en stark vilja att lära och utvecklas. Att jobba med människor är ett självklart val för dig och i teamet är du en riktig lagspelare. Du är även målmedveten och utvecklar aktivt försäljningen samt stöttar våra kunder genom din spetskompetens.
Vi söker dig som:
Är framåt, positiv, målmedveten och älskar mötet med nya människor
Är nyfiken och strävar efter att bli en stark och förtroendegivande säljare och motiveras av att jobba efter målsättningar
Har genuin servicekänsla och strävar att skapa en lyxig erfarenhet för kunden och är professionell
Har omfattande kunskap om mode och säsongens trender samt är säker i att engagera och styla kunder
Har god kommunikationsförmåga och för sig professionellt och autentiskt både med kunder som medarbetare
Är flexibel och kan jobba deltid både vardagar, kvällar och helger
Vad vi erbjuder:
Att bli en del av vårt fantastiska team
Spännande karriärmöjligheter - väx och utvecklas inom Oniverse
Exklusiv personalrabatt på våra varumärken i Sverige
Attraktivt bonussystem
Kontinuerliga utbildningar inom både produkter och service för att hålla dig i framkant
Genom att bli en del av Oniverse får du möjlighet att gå med i ett internationellt team med många möjligheter till professionell utveckling.
Skicka in din ansökan redan idag, vi går igenom dem löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Brinner du för mode och service och detta låter som en spännande möjlighet för dig? Hos oss på Falconeri får du chansen att göra skillnad och skapa fantastiska kundupplevelser varje dag. Ansök redan nu och ta nästa steg i din karriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Calzedonia Sverige AB
(org.nr 556936-8995)
Stureplan 4 (visa karta
)
114 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Falconeri Jobbnummer 9865005
9865005